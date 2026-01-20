Сколько теряет госбюджет от схем в наиболее рисковых отраслях

Подакцизная продукция, техника/электроника, фуд-ритейл — отрасли с наибольшими потерями бюджета, совокупные потери от "схем" в которых достигают 80 млрд грн в год

В разных отраслях экономики ситуация с минимизацией налогов разная. По недавним расчетам специалистов больше потерь бюджета наносят "серые схемы" в области подакцизной продукции, электроники, фуд-ритейла. Наиболее распространенными схемами являются выплаты заработных плат "в конвертах", минимизация НДС, уклонение от уплаты акцизов, "дробление на ФЛП" и т.д.

Потери госбюджета из-за "схем" в этих трех отраслях составляют 80-100 млрд грн в год, а в целом по экономике из-за схем с зарплатами "в конвертах" страна теряет 200-265 млрд грн, контрабанда и "серый импорт" - 105-120 млрд грн в год и т.д.

Согласно недавним расчетам специалистов аналитических центров, в 2025 году наблюдалось уменьшение теневой доли на рынке нескольких подакцизных товаров, в то же время в других группах товаров — тень растет.

Рынок горючего

Согласно новым рассчитанным данным (по методологии описанной в годовом исследовании ) — в 2025 году потери бюджета от неуплаты налогов с горючего (черные продажи + минимизация налогов сетями) составили 10-11 млрд гривен в год.

В 2024 году уровень "тени" снизился до 14%, с аномальных 34%, которые были в 2022 году, однако в конце 2025 года тень вновь выросла до 21%. В то же время, уплата налогов сетями АЗС крайне неравномерна. Часть сетей платят более 2 грн налогов на литр, а часть – значительно меньше (рис. 1). Так же с заработными платами – более половины сетей платят рыночные заработные платы, а около десятка сетей из топ-50 сетей – платят всем сотрудникам зарплату близкую к минималке (рис. 2).

Источник данных: расчеты специалистов Экономической экспертной платформы

На рынке горючего происходит постоянная борьба правоохранительных и контролирующих органов со "схемами" по минимизации налогов, много лет она продолжается с переменными успехами. В течение 2023-2025 года успешно работала Временная следственная комиссия по вопросам экономической безопасности и Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, которые внесли значительный вклад в уменьшение тени на рынке горючего. В 2026 году продолжается работа ВСК, появляются новые вызовы на рынке горючего.

Табачная продукция

После ограничения работы ряда нелегальных производств в 2024-2025 годах и усиления работы контролирующих органов с розничным рынком теневой рынок сигарет - “тень” уменьшилась с прошлогодних 25% до 14.2% в начале 2025 года, однако в мае 2025 года выросла до 17.8 % . Половина из этой "серой" продукции – псевдо-экспорт или маркированная duty-free. При таком уровне нелегальной сигаретной продукции на рынке Украины годовые потери государственного бюджета Украины из-за неуплаты налогов оцениваются в 27 млрд грн. По данным авторов исследования, распределение объемов нелегальной торговли между каналами продаж не изменилось за 2025 год: 65% нелегальной табачной продукции попадает на рынок через киоски и магазины.

Большая часть продукции Duty Free или предназначенной для экспорта (53%), которая нелегально продается в Украине: Сompliment и Lifa — основные торговые марки этой категории. Еще 42% нелегальной продукции составляют торговые марки производителя Маршалл Файнест Тобакко, среди наиболее распространенных – Marshall (27%), Urta (8%), Brut (3%).

Расчеты специалистов Экономической экспертной платформы относительно уровня тени в табачной отрасли дают схожий результат - ІІІ квартал 2025 года отрасль завершила с показателем в 15% тени (рис. 3)

Рынку табачных изделий уделяет особое внимание Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и ВСК по экономической безопасности. По итогам рассмотрения схем в табачной отрасли был разработан ряд важных изменений в законодательство и предоставлены соответствующие поручения правоохранителям и органам контроля.

Фуд-ритейл

В сетях магазинов фуд-ритейл среди топ-50 крупнейших сетей отрасли у ряда участников рынка наблюдаются значительные аномалии по налоговой нагрузке, средним заработным платам и количеству наемных работников.

Эта ситуация выглядит аномальной и требует внимания Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности. Потери бюджета за год от схемы дробления в этой отрасли составляют 2.5-4 млрд грн (НДС и ПНП), а от схем Минималка+конверт и неоформленные работники - 30-40 млрд грн.

В то время как законодательно определена заработная плата реализующих подакцизные товары - 16/12 тыс. грн в месяц - четверть сетей отрасли имеют аномально низкие средние зарплаты - 8-10 тыс. грн в месяц (рис. 4). С высокой вероятностью эти аномальные компании используют доплату "в конвертах", а также применяют другие "серые схемы" с целью получить наличные для выплат "конвертов" и попутно уклониться от ННП, НДС и т.д.

Бытовая техника и электроника

Анализ рынка бытовой техники и электроники свидетельствует о том, что выручка и сбор налогов в этом секторе существенно вырос в 2025 году.

Вместе с тем есть ряд сетей, которые имеют сверхнизкую налоговую нагрузку и выплачивают минимальную зарплату всем своим работникам (рис. 5). Эта ситуация выглядит аномальной и требует внимания Государственной налоговой службы и Бюро экономической безопасности. Утраты бюджета от схем в этой отрасли составляют 12-15 млрд грн в год.

Что нужно сделать для минимизации схем и чего делать не стоит

Новая инициатива Минфина по введению НДС для всех ФЛП при превышении оборота в 1 млн гривен - никак не будет способствовать преодолению схем, а наоборот - увеличит объемы сокрытия оборотов и стимулирует дробление. Это негативная для экономики инициатива, согласно расчетам экспертов имеющая негативный общественно-экономический баланс.

Для того, чтобы минимизировать "серые схемы", в том числе с упрощенной системой - необходимо реализовать ключевые институциональные реформы и ввести успешные мировые практики:

на законодательном уровне ввести четкие критерии трудовых отношений для минимизации схемы ФОП вместо найма и отдельного четкого набора критериев для минимизации схем дробления;

обеспечить осуществление системного контроля за налогоплательщиками в секторах с высокой степенью злоупотреблений и анализ цепей поставок, обеспечить ежемесячную публикацию информации о средних заработных платах и налоговой нагрузке в топ-50 субъектов в наиболее рисковых отраслях;

провести полную перезагрузку комиссиями с участием международных экспертов Государственной налоговой службы и Службы финансового мониторинга, ускорить перезагрузку Государственной таможенной службы в соответствии с принятым Законом;

законодательно закрепить качественные КРИ для БЭБ, ДПС, ДМС, которые должны быть направлены на минимизацию tax gap;

сделать обязательными к выполнению критерии НБУ относительно "кустарников ФЛП", которые в настоящее время доведены до банков только как рекомендованные. Необходимо также принятие закона относительно "дропов", в частности введение реестра дропов - законопроект НБУ;

важным для минимизации схем по сокрытию реальных оборотов является введение экономических стимулов для покупателей подакцизной продукции получать фискальный чек (лотереи фискальных чеков, финансовые стимулы потребителей);

определить четкие показатели эффективной работы (КРИ) для ДПС, ДМС, БЭБ и их законодательное закрепление. Ключевой показатель – уменьшение налоговых разрывов по методике tax gap (теневой доли, потерь бюджета) (ПЗУ №12359, №12360);

Надеемся, что представители власти учтут предложения экспертов и внесут соответствующие изменения в законодательство для реальной борьбы с "серыми схемами", а вредные инициативы типа "НДС для ФЛП" и другие негативные идеи по упрощенной системе из Нацстратегии доходов 2030 - останутся только на бумаге.