Собственный R&D: Pro i Contra

Весь мир делится на ценителей iOS и Android, а весь ИТ-мир – на сторонников собственного R&D-центра и выступающих за outsource-решения. Мы в NovaPay выбрали свой Research and Development, хотя начинали с использования готовых решений. Какие 'pro' и 'contra' это может нести для компаний, выбирающих между собственным и посторонним R&D?

Независимость и стойкость: только 'pro'

Наша платежная система NovaPay как программное обеспечение – самописное решение. Весь frontend и backend – собственная технология. И это не только о мощи и экспертизе нашей команды, это о независимость от вендоров и изменений на их стороне, о самостоятельном обновлении в любое время, о повышении устойчивости при возможных атаках, о быстром внедрении новейших технологий и т.п. Именно так мы работаем с 2017 года. Мы ведь ориентированы на то, чтобы быть надежным партнером для наших клиентов – и обычных украинцев, и бизнеса. И не хотим быть зависимыми от мощностей и возможностей других вендоров. Именно такой подход позволил нам самостоятельно построить платежную систему с сертификатом международной безопасности MasterCard, которая ежедневно обслуживает 2 млн. транзакций. Потому что с ростом амбиций, масштабированием бизнес-целей и пониманием того, что компания стремится быть больше, чем есть, любой бизнес должен задуматься о том, чтобы реформировать собственную IT-команду. Поэтому с точки зрения независимости и надежности системы я вижу только плюсы в существовании R&D-центра.

Команда: 'pro' и 'contra'

Начинать и создавать собственно требует всегда больше времени и усилий, чем просто купить готовое решение и интегрировать его. Так же это касается и вопроса развития команды, работающей над разработкой и поддержкой продуктов. Как пример – сформировать наш коллектив из 100 профи заняло у нас семь лет. Начинали мы с 30 специалистов, а к концу следующего года планируем 150. Сейчас нам нужны как те, кто имеет опыт в бизнесе в банковской и финансовой сфере и сможет усилить это направление, так и фокусирующиеся на ИТ. У нас постоянно увеличивается количество систем, и нужны специалисты как development-профиля, так и бизнес-аналитики и администраторы.

Конечно, с собственной командой проще мультипликировать опыт других стран. Наши технологии начали работать в Молдове и будут разворачиваться в ЕС, когда мы получим лицензию в Литве.

Но если бизнес ориентирован на решение "здесь и сейчас", то такой подход не подойдет. Потому что это существенные инвестиции времени и ресурсов, и нужно очень тщательно учесть, готова ли компания так вкладываться.

Итак, собственная команда – это, с одной стороны, подлинное понимание компании, ее продуктов, архитектуры, с другой – инвестиции времени и денег на создание центра и его поддержку. И здесь могут быть как плюсы, так и минусы.

Экономия времени и денег: 'pro' и 'contra'

На начальном этапе с собственным R&D, по всей видимости, придется инвестировать значительные ресурсы. Для создания основной оболочки однозначно нужно затратить значительное время и средства на разработку, тестирование, интеграцию. Так же и команда, как я уже заметил, нуждается в существенных инвестициях. Однако, на этапе «нанизывания» новых элементов на систему, доработок, добавления новых функций в уже существующие продукты можно существенно сэкономить не только время, но и средства, которые затем инвестировать в улучшение клиентского сервиса. И это подмечают как клиенты, так и работники. Например, когда мы внедрили сервис автосписания, то украинцы смогли платить за посылку за несколько секунд и без лишних движений, а с изменениями кассовых процессов кассиры теперь могут закрыть день не за 3 минуты, а за 30 секунд.

Скорость: 'pro' и 'contra'

Если речь идет о доработке существующих систем, то, конечно, своими силами это можно сделать гораздо быстрее – не нужно ставить ТС подрядчику, ждать, пока он сформирует необходимую команду. Но, в то же время, нужно будет потратить определенное время на старте работы, чтобы создать кор-продукт и саму команду, которая будет над ним работать и обеспечит ту же скорость перемен.

Функционирование R&D внутри компании – не единственно возможный путь. Для этого нужна свобода и ресурсы. Однако если вам нужна надежность и безопасность, легкость и скорость работы – имеет смысл смотреть в эту сторону.

Фото: ua.depositphotos.com