Власний R&D: Pro i Contra

Увесь світ ділиться на поціновувачів iOS i Android, а весь ІТ-світ – на прибічників власного R&D-центру і тих, хто виступає за outsource-рішення. Ми в NovaPay обрали власний Research and Development, хоча починали із використання готових рішень. Які ‘pro’ і ‘contra’ це може нести для компаній, що обирають між власним і стороннім R&D?

Незалежність і стійкість: тільки ‘pro’

Наша платіжна система NovaPay як програмне забезпечення – це самописне рішення. Увесь frontend i backend – власна розробка. І це не тільки про потужність і експертизу нашої команди, це про незалежність від вендорів і змін на їхній стороні, про самостійне оновлення у будь-який час, про підвищення стійкості при можливих атаках, про швидке впровадження найновіших технологій тощо. Саме так ми працюємо з 2017 року. Адже ми орієнтовані на те, щоб бути надійним партнером для наших клієнтів – і звичайних українців, і бізнесу. І не хочемо бути залежними від потужностей та можливостей інших вендорів. Саме такий підхід дозволив нам самотужки побудувати платіжну систему із сертифікатом міжнародної безпеки MasterCard, яка щодня обслуговує 2 млн транзакцій. Бо із ростом амбіцій, масштабуванням бізнес-цілей і розумінням того, що компанія прагне бути більше, ніж є, будь-який бізнес має замислитись над тим, щоб реформувати власну ІT-команду. Тому з точки зору незалежності і надійності системи я бачу тільки плюси в існуванні R&D-центру.

Команда: ‘pro’ i ‘contra’

Починати і створювати власне потребує завжди більше часу і зусиль, ніж просто купити готове рішення та інтегрувати його. Так само це стосується і питання розбудови команди, яка працює над розробкою і підтримкою продуктів. Як приклад - сформувати наш колектив із 100 профі зайняло у нас сім років. Починали ми із 30 спеціалістів, а до кінця наступного року плануємо 150. Наразі нам потрібні як ті, хто має досвід в біздеві в банківській і фінансовій сфері і зможе підсилити цей напрям, так і ті, хто фокусується на ІТ. У нас постійно збільшується кількість систем, і потрібні фахівці як development-профілю, так і бізнес-аналітики, і адміністратори.

Звісно, з власною командою простіше мультиплікувати досвід на інші країни. Наші технології почали працювати у Молдові і розвертатимуться в ЄС, коли ми отримаємо ліцензію в Литві.

Але якщо бізнес орієнтований на рішення «тут і зараз», то такий підхід не підійде. Бо це суттєві інвестиції часу і ресурсів, і потрібно дуже ретельно зважити, чи готова компанія так вкладатися.

Тож, власна команда – це, з одного боку, достеменне розуміння компанії, її продуктів, архітектури, з іншого – інвестиції часу і грошей на створення центру і його підтримку. І тут можуть бути як плюси, так і мінуси.

Економія часу і грошей: ‘pro’ i ‘contra’

На початковому етапі із власним R&D, вочевидь, доведеться інвестувати значні ресурси. Для створення основної оболонки однозначно треба витратити значний час і кошти на розробку, тестування, інтеграцію. Так само і команда, як я вже зауважив, потребує суттєвих інвестицій. Проте, на етапі «нанизування» нових елементів на систему, доопрацювань, додавання нових функцій до вже існуючих продуктів можна суттєво заощадити не тільки час, а й кошти, які потім інвестувати в покращення клієнтського сервісу. І це помічають як клієнти, так і працівники. Наприклад, коли ми впровадили сервіс автосписання, то українці змогли сплачувати за посилку за кілька секунд і без зайвих рухів, а зі змінами касових процесів касири тепер можуть «закрити день» не за 3 хвилини, а за 30 секунд.

Швидкість: ‘pro’ i ‘contra’

Якщо мова йде про доопрацювання існуючих систем, то, звісно, своїми силами це можна зробити значно швидше – не треба ставити ТЗ підряднику, чекати, поки він сформує необхідну команду. Але, в той же час, треба буде витратити певний час на старті роботи, щоб створити кор-продукт і саму команду, що буде над ним працювати і забезпечить ту саму швидкість змін.

Функціонування R&D всередині компанії – не єдиний можливий шлях. Для цього потрібна воля та ресурси. Проте, якщо вам потрібна надійність і безпека, легкість і швидкість роботи – має сенс дивитись в цей бік.

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