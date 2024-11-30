Суд снял арест по корпоративным правам "Киевстар"

29 ноября 2024 Шевченковский районный суд Киева принял решение о снятии ареста с корпоративных прав VEON в "Киевстар" и других украинских дочерних компаниях.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Киевстар".

Это касается 47,85% корпоративных прав у "Киевстар" и 100% корпоративных прав у Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech и Helsi. Таким образом, отменены ограничения, ранее налагаемые украинскими судами.

Компания "Киевстар" положительно восприняла решение суда.

"Мы сосредоточены на расширении покрытия 4G, повышении энергетической устойчивости и развитии цифровых услуг в Украине. Это решение позволяет нам работать более уверенно и эффективно", — отметил СЕО "Киевстар" Александр Комаров.

Согласно релизу VEON, являющейся материнской компанией "Киевстар", внесла значительный вклад в развитие страны, инвестировав более $10 млрд. В 2024 году компания объявила о плане вложения $1 млрд в восстановление цифровой инфраструктуры в течение 5 лет. Кроме того, VEON призвал других международных инвесторов поддержать Украину.

Глава правления VEON Оги Фабела отметил, что решение суда усиливает доверие международных инвесторов к Украине.

"Киевстар" и Lifecell: арест акций

6 октября Служба безопасности Украины проинформировала о судебном аресте всех украинских активов российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Речь шла об активах на 17 млрд гривен.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, знакомый с делом, писал, что арест охватил 100% акций ЧАО "Киевстар" и долю "Киевстара" в ООО "Хелси Украина".

Основанием для этого стало предположение, что указанные олигархи контролируют акции "Киевстара" через нидерландскую компанию Veon Ltd.