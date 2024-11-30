Суд зняв арешт з корпоративних прав "Київстар"

29 листопада 2024 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про зняття арешту з корпоративних прав VEON у "Київстар" та інших українських дочірніх компаніях.

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Про це повідомили у пресслужбі "Київстар".

Це стосується 47,85% корпоративних прав у "Київстар" та 100% корпоративних прав у Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi. Таким чином, скасовано обмеження, які раніше накладалися українськими судами.

Компанія "Київстар" позитивно сприйняла рішення суду.

"Ми зосереджені на розширенні покриття 4G, підвищенні енергетичної стійкості та розвитку цифрових послуг в Україні. Це рішення дозволяє нам працювати впевненіше й ефективніше", — зазначив СЕО "Київстар" Олександр Комаров.

Згідно з релізом VEON, яка є материнською компанією "Київстар", зробила значний внесок у розвиток країни, інвестувавши понад $10 млрд. У 2024 році компанія оголосила про план вкладення $1 млрд у відновлення цифрової інфраструктури протягом 5 років. Окрім того, VEON закликав інших міжнародних інвесторів підтримати Україну.

Голова правління VEON Огі Фабела зазначив, що рішення суду посилює довіру міжнародних інвесторів до України.

"Київстар" і Lifecell: арешт акцій

6 жовтня Служба безпеки України поінформувала про судовий арешт усіх українських активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена й Андрія Косогова. Йшлося про активи на 17 млрд гривень.

"Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, знайоме зі справою, писало, що арешт охопив 100% акцій ПрАТ "Київстар" й частку "Київстару" в ТОВ "Хелсі Україна".

Підставою для цього стало припущення правоохоронців, що зазначені олігархи контролюють акції "Київстару" через нідерландську компанію Veon Ltd.