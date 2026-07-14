У украинского бизнеса есть шанс стать глобальной силой. Но для этого нужно больше, чем успешные компании

Война изменила отношение мира к украинским. Следующий вызов – превратить доверие, репутацию и международное присутствие украинцев в долгосрочное влияние.

Впервые за многие десятилетия Украина получила уникальный нематериальный капитал: доверие, внимание и уважение к миру. Но ни один такой капитал не существует вечно. Если его не превратить в долгосрочные связи, бизнес-партнерства, инвестиции, общие проекты и новые формы взаимодействия между украинцами по всему миру, это историческое окно возможностей рано или поздно закроется.

Украинцы давно доказали, что они могут быть успешными за границей. Наши предприниматели, инвесторы, ученые и управленцы работают в десятках стран и часто добиваются очень высоких результатов.

Но сможем ли мы превратить сотни индивидуальных историй успеха в общую силу. Потому что в новом мире все большую роль играют не отдельные компании или отдельные люди, а среда доверия, способная объединять таланты, ресурсы и возможности вокруг больших общих задач.

Мир увидел Украину через людей

Одним из самых неожиданных последствий войны стало изменение отношения мира к украинцам.

До полномасштабного вторжения Украину часто оценивали из-за состояния государственных институтов, политических кризисов, коррупционных скандалов и хронических проблем, которые годами сопровождали страну. Этот взгляд в значительной степени определял и отношение к самим украинцам.

Когда Россия начала вторжение, большинство внешних аналитиков прогнозировали скорейшее поражение Украины. Они анализировали государство, институции при этом почти не видели людей.

Однако война показала другую Украину. Украина волонтеров, предпринимателей, военных, управленцев, инженеров. Людей, привыкших полагаться на себя, быстро объединяться вокруг общих целей, брать ответственность и действовать в условиях, где нет готовых решений.

Фактически мир познакомился с украинцами заново. Не из-за политических институтов или официальных рейтингов, а из-за конкретных поступков миллионов людей.

При этом изменилось и восприятие украинцев. Нас все реже рассматривают как выходцев из периферии Европы или постоянно догоняющих других стран. В то же время растет интерес к людям, умеющим создавать, адаптироваться, организовывать сложные процессы и находить решения там, где привычные модели перестают работать.

Тем не менее, международное признание отдельных украинцев еще не означает появления влиятельной силы. Такая сила возникает, только когда успешные люди начинают объединять свои возможности, знания и доверие в систему долгосрочного взаимодействия.

Чему украинцам важно научиться действовать не как диаспора, а как сеть

За годы войны украинцы оказались в десятках стран мира. Среди них много предпринимателей, инвесторов, управленцев, научных работников и технологических лидеров. Однако само по себе присутствие в разных странах еще не создает преимущества.

Мир не испытывает дефицита контактов. Бизнес-события, профессиональные сообщества и социальные сети позволяют познакомиться почти с кем-либо. Гораздо сложнее построить среду, в которой за знакомствами стоят доверие, общий опыт и готовность действовать вместе.

Разница между нетворкингом и командой кажется незначительной только на первый взгляд. Контакт может посоветовать, познакомить или подсказать направление. Команда способна помочь реализовать замысел.

Для выходящего на новый рынок предпринимателя наибольшей ценностью часто становится не информация, а люди, которые уже прошли этот путь. Те, кто понимают местный контекст, имеют репутацию, партнеров, опыт и могут сократить годы поисков до нескольких разговоров.

Чем больше таких людей объединено доверием, тем сильнее становится эффект. Опыт, знания, связи и возможности перестают принадлежать отдельным людям и начинают работать как общий ресурс.

Если представить сотни предпринимателей, работающих в разных странах и отраслях, имеющих свой опыт, компетенции и круг доверия, становится понятно, насколько меняется масштаб возможностей. В такой среде идея получает гораздо больше шансов вырасти в международный проект, чем в ситуации, когда каждый двигается отдельно.

На мой взгляд, именно в этом состоит следующий этап развития украинского присутствия в мире. Не только работать в разных странах, но и научиться использовать это распределенное присутствие как общий актив.

Это важно не только для Украины. Мир в целом двигается в сторону моделей, где все большую роль играют не отдельные организации, а среды, способные быстро объединять людей, знания, капитал и доверие вокруг больших задач.

Именно такие среды постепенно становятся источником новых компаний, инвестиций, технологий и воздействия. А история показывает, что в переломные периоды предпочтение получают те, кто учится действовать вместе раньше других.

Урок, который уже проходили другие

История знает немало примеров, когда великие изменения начинались не с появления новых ресурсов, а с появления новых способов взаимодействия между людьми.

Так, с торговыми республиками Средиземноморья, которые построили сети далеко за пределами собственных территорий. Так было с еврейскими предпринимательскими сообществами, которые на протяжении веков сохраняли влияние благодаря доверию, знаниям и связям между людьми в разных странах. Так развивались и китайские бизнес-сети в Юго-Восточной Азии, где горизонтальные связи часто работали эффективнее формальных институций.

Во всех этих случаях решающую роль играло не количество людей и не объем капитала. Решающей была способность объединить рассеянный потенциал вокруг совместного действия.

Мне кажется, сегодня мы живем в подобный период. Мир становится все менее предсказуемым, а многие модели, которые десятилетиями казались неизменными, постепенно теряют эффективность. В такие моменты большинство естественно концентрируется на том, чтобы сохранить существующее, минимизировать риски и переждать турбулентность.

Впрочем, возможности открываются не перед теми, кто лучше защищается от изменений, а теми, кто решается создавать новые формы сотрудничества, среды и правила игры.

Поэтому вопрос заключается не только в том, как адаптироваться к изменяющемуся миру. Гораздо интереснее: кто станет одним из тех, кто поможет сформировать его следующую версию.