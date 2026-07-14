Український бізнес має шанс стати глобальною силою. Але для цього потрібно більше, ніж успішні компанії

Війна змінила ставлення світу до українців. Наступний виклик — перетворити довіру, репутацію та міжнародну присутність українців на довгостроковий вплив.

Вперше за багато десятиліть Україна отримала унікальний нематеріальний капітал: довіру, увагу та повагу світу. Але жоден такий капітал не існує вічно. Якщо його не перетворити на довгострокові зв’язки, бізнес-партнерства, інвестиції, спільні проєкти та нові форми взаємодії між українцями по всьому світу, це історичне вікно можливостей рано чи пізно закриється.

Українці давно довели, що вони можуть бути успішними за кордоном. Наші підприємці, інвестори, науковці та управлінці працюють у десятках країн і часто досягають дуже високих результатів.

Та чи зможемо ми перетворити сотні індивідуальних історій успіху на спільну силу. Тому що в новому світі дедалі більшу роль відіграють не окремі компанії чи окремі люди, а середовища довіри, здатні об’єднувати таланти, ресурси та можливості навколо великих спільних завдань.

Світ побачив Україну через людей

Одним із найбільш неочікуваних наслідків війни стала зміна ставлення світу до українців.

До повномасштабного вторгнення Україну часто оцінювали через стан державних інституцій, політичні кризи, корупційні скандали та хронічні проблеми, які роками супроводжували країну. Цей погляд значною мірою визначав і ставлення до самих українців.

Коли Росія розпочала вторгнення, більшість зовнішніх аналітиків прогнозували швидку поразку України. Вони аналізували державу, інституції при цьому майже не бачили людей.

Однак війна показала іншу Україну. Україну волонтерів, підприємців, військових, управлінців, інженерів. Людей, які звикли покладатися на себе, швидко об'єднуватися навколо спільної мети, брати відповідальність і діяти в умовах, де немає готових рішень.

Фактично світ познайомився з українцями заново. Не через політичні інституції чи офіційні рейтинги, а через конкретні вчинки мільйонів людей.

Разом із цим змінилося й сприйняття українців. Нас дедалі рідше розглядають як вихідців із периферії Європи або представників країни, що постійно наздоганяє інших. Натомість зростає інтерес до людей, які вміють створювати, адаптуватися, організовувати складні процеси та знаходити рішення там, де звичні моделі перестають працювати.

Проте міжнародне визнання окремих українців ще не означає появи впливової сили. Така сила виникає лише тоді, коли успішні люди починають об'єднувати свої можливості, знання та довіру в систему довгострокової взаємодії

Чому українцям важливо навчитися діяти не як діаспора, а як мережа

За роки війни українці опинилися в десятках країн світу. Серед них багато підприємців, інвесторів, управлінців, науковців і технологічних лідерів. Проте сама по собі присутність у різних країнах ще не створює переваги.

Світ не відчуває дефіциту контактів. Бізнес-події, професійні спільноти та соціальні мережі дають можливість познайомитися майже з будь-ким. Набагато складніше побудувати середовище, в якому за знайомствами стоять довіра, спільний досвід і готовність діяти разом.

Різниця між нетворкінгом і командою здається незначною лише на перший погляд. Контакт може порадити, познайомити або підказати напрямок. Команда здатна допомогти реалізувати задум.

Для підприємця, який виходить на новий ринок, найбільшою цінністю часто стає не інформація, а люди, які вже пройшли цей шлях. Ті, хто розуміє місцевий контекст, має репутацію, партнерів, досвід і може скоротити роки пошуків до кількох розмов.

Чим більше таких людей об'єднано довірою, тим сильнішим стає ефект. Досвід, знання, зв'язки та можливості перестають належати окремим людям і починають працювати як спільний ресурс.

Якщо уявити сотні підприємців, які працюють у різних країнах і галузях, мають власний досвід, компетенції та коло довіри, стає зрозуміло, наскільки змінюється масштаб можливостей. У такому середовищі ідея отримує значно більше шансів вирости в міжнародний проєкт, ніж у ситуації, коли кожен рухається окремо.

На мій погляд, саме в цьому полягає наступний етап розвитку української присутності у світі. Не лише працювати в різних країнах, а навчитися використовувати цю розподілену присутність як спільний актив.

Це важливо не лише для України. Світ загалом рухається в бік моделей, де дедалі більшу роль відіграють не окремі організації, а середовища, здатні швидко об'єднувати людей, знання, капітал і довіру навколо великих завдань.

Саме такі середовища поступово стають джерелом нових компаній, інвестицій, технологій і впливу. А історія показує, що в переломні періоди перевагу отримують ті, хто навчається діяти разом раніше за інших.

Урок, який уже проходили інші

Історія знає чимало прикладів, коли великі зміни починалися не з появи нових ресурсів, а з появи нових способів взаємодії між людьми.

Так було з торговельними республіками Середземномор'я, які побудували мережі далеко за межами власних територій. Так було з єврейськими підприємницькими спільнотами, які протягом століть зберігали вплив завдяки довірі, знанням і зв'язкам між людьми в різних країнах. Так розвивалися й китайські бізнес-мережі в Південно-Східній Азії, де горизонтальні зв'язки часто працювали ефективніше за формальні інституції.

У всіх цих випадках вирішальну роль відігравала не кількість людей і не обсяг капіталу. Вирішальною була здатність об'єднати розпорошений потенціал навколо спільної дії.

Мені здається, сьогодні ми живемо в схожий період. Світ стає дедалі менш передбачуваним, а багато моделей, які десятиліттями здавалися незмінними, поступово втрачають ефективність. У такі моменти більшість природно концентрується на тому, щоб зберегти наявне, мінімізувати ризики та перечекати турбулентність.

Втім, можливості відкриваються не перед тими, хто найкраще захищається від змін, а тими, хто наважується створювати нові форми співпраці, середовища і правила гри.

Тож питання полягає не лише в тому, як адаптуватися до світу, що змінюється. Значно цікавіше: хто стане одним із тих, хто допоможе сформувати його наступну версію.