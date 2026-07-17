Українська кукурудза дешевшає на тлі атак на Чорному морі, трейдери зупиняють закупівлі

Російські обстріли українських чорноморських портів змусили трейдерів практично повністю зупинити закупівлю кукурудзи. Внаслідок цього внутрішні експортні ціни в Україні впали на 500-600 грн/т і становлять 10000-10100 грн/т з доставкою до порту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Переробники на заводах також знизили ціни на 300-400 грн/т до рівня 9300-9500 грн/т. Проте ціни на кукурудзу нового врожаю з доставкою у жовтні – листопаді тримаються на рівні $214-217 за тонну завдяки зростанню котирувань на міжнародних біржах.

На західному кордоні ціни на серпневі поставки залізничним транспортом зросли на €10 за тонну до €200-202 (або $225-233) за тонну через посилення попиту з боку Європейського Союзу, але українські експортери обмежені у пропозиції і їм важко сформувати мінімальну партію в 1800 тонн. Водночас погода в Україні наразі сприяє розвитку посівів.

Ситуація на світовому ринку

У світі зупинення експорту зерна з України через обстріли викликало спекулятивне зростання цін. На біржі Euronext у Парижі листопадові ф'ючерси на кукурудзу зросли на 5% до €243,75 за тонну (або $278,8 за тонну), що становить плюс 17,6% за місяць. Додатковим фактором зростання є посуха у Франції, де кількість посівів у доброму та відмінному стані зменшилася на 11% до 47% (торік було 75%). Прогноз урожаю кукурудзи у Франції знижено до 8,9-9,5 млн тонн порівняно з 12 млн тонн у минулому сезоні.

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз імпорту кукурудзи до ЄС на 3 млн тонн до 22,5 млн тонн. Частину цього попиту у серпні – вересні може покрити Бразилія, яка нарощує експорт кукурудзи у липні до 3,44 млн тонн (2,43 млн тонн торік).

"Збільшення пропозиції кукурудзи з Бразилії може швидко покрити попит ЄС у серпні – вересні, а кукурудза нового врожаю з України, яка вийде на ринок у жовтні, зіткнеться з конкуренцію з кукурудзою зі США на європейському ринку", — прогнозують аналітики.

Раніше повідомлялося, що експортні ціни на кукурудзу в Україні продовжують знижуватися через слабший попит з боку трейдерів та активізацію нового врожаю в Туреччині.