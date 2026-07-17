Украинская кукуруза дешевеет на фоне атак на Черном море, трейдеры останавливают закупки

Российские обстрелы украинских черноморских портов вынудили трейдеров практически полностью остановить закупку кукурузы. В результате внутренние экспортные цены в Украине упали на 500-600 грн/т и составляют 10000-10100 грн/т с доставкой в порт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Переработчики на заводах также снизили цены на 300-400 грн/т до уровня 9300-9500 грн/т. Однако цены на кукурузу нового урожая с доставкой в октябре – ноябре держатся на уровне $214-217 за тонну благодаря росту котировок на международных биржах.

На западной границе цены на августовские поставки железнодорожным транспортом выросли на €10 за тонну до €200-202 (или $225-233) за тонну из-за ужесточения спроса со стороны Европейского Союза, но украинские экспортеры ограничены в предложении и им сложно сформировать минимальную партию в 1800 тонн. В то же время погода в Украине сейчас способствует развитию посевов.

Ситуация на мировом рынке

В мире остановка экспорта зерна из Украины из-за обстрелов вызвала спекулятивный рост цен. На бирже Euronext в Париже ноябрьские фьючерсы на кукурузу выросли на 5% до €243,75 за тонну (или $278,8 за тонну), что составляет плюс 17,6% за месяц. Дополнительным фактором роста является засуха во Франции, где количество посевов в хорошем и отличном состоянии уменьшилось на 11% до 47% (в прошлом году было 75%). Прогноз урожая кукурузы во Франции снижен до 8,9-9,5 млн тонн по сравнению с 12 млн тонн в прошлом сезоне.

Министерство сельского хозяйства США ( USDA ) повысило прогноз импорта кукурузы в ЕС на 3 млн тонн до 22,5 млн тонн. Часть этого спроса в августе-сентябре может покрыть Бразилия, которая наращивает экспорт кукурузы в июле до 3,44 млн тонн (2,43 млн. тонн в прошлом году).

"Увеличение предложения кукурузы из Бразилии может быстро покрыть спрос ЕС в августе – сентябре, а кукуруза нового урожая из Украины, которая выйдет на рынок в октябре, столкнется с конкуренцией с кукурузой из США на европейском рынке", - прогнозируют аналитики.

Ранее сообщалось, что экспортные цены на кукурузу в Украине продолжают снижаться из-за более слабого спроса со стороны трейдеров и активизации нового урожая в Турции.