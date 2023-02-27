Украинский сервис учета денег Finmap привлек 1 млн евро в новом раунде инвестиций

Украинский стартап Finmap, разрабатывающий сервис учета денег для бизнеса, привлек 1 млн евро в новом раунде инвестиций. Об этом говорится в сообщении компании.

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Лид-инвестором стал американско-польский венчурный фонд SMOK Ventures, соучредитель которого Пол Брагиэль ранее вкладывал средства в более чем 400 компаний, в частности, в "единороги" UBER, Stripe, Niantic, Unity и Zappos. Однако Finmap – это первый украинский проект, в который инвестировал SMOK Ventures.

Также к инвестированию Finmap присоединились чешский инвестиционный фонд Presto Ventures, котрый был лид-инвестором в предыдущем раунде; инвестиционная компания Capital Genetics из Словении и CEO TBI Bank Петр Барон.

Финансирование планируется направить на маркетинг и локализацию сервиса в Польше и Турции, усиление присутствия в англоязычных и испаноязычных странах, а также расширение команды.

Основной продукт Finmap – это облачный сервис и приложение для iOS, помогающее владельцам бизнесов вести учет денег компании и персональных финансов предпринимателей. Пользователи могут видеть финансовые процессы в реальном времени и избегать кассовых разрывов. Кроме того, доступны управление криптопортфелями; интеграции с более чем 2 000 европейских банков, сервисами PayPal, Wise, Revolut, ApiXDrive и Fondy. Для украинских пользователей доступны интеграции с ПриватБанком, monobank и ПУМБ.

Finmap доступен по подписке, цены стартуют от 14 долларов в месяц. В настоящее время сервисом пользуется более 2 500 бизнесов. За последний год количество иностранных клиентов Finmap увеличилось больше, чем в три раза: с 11% до 36%. Доля пользователей среди украинских предпринимателей составляет 64%.

Первые инвестиции в размере 50 000 долларов стартап привлек в 2020 году в виде государственного гранта, полученного от Украинского фонда стартапов.

Сооснователями Finmap являются Александр Соловей, Иван Каунов и Дмитрий Дубилет.

Напомним, что в 2022 году Finmap сообщил о привлечении 1,2 млн долларов инвестиций. Тогда в раунде также приняли участие инвестиционные фонды Presto Ventures и CEO TBI Bank Петр Барон (Великобритания). Кроме них, к раунду присоединились Sturgeon Capital (Великобритания), SID Venture Partners (Украина), стартап-инкубатор Startup Wise Guys (Эстония), а также инвестиционная компания BRISE Capital (Украина).