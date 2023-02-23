Разработчик орбитальной станции купил стартап с украинской командой

Американский стартап Vast Space, создающий космическую станцию с искусственной гравитацией, поглотила стартап Launcher с целью ускорения достижения своей миссии. Команда Launcher – инженеры и главный конструктор – из Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Vast.

Детали соглашения не разглашают, однако, по данным Pitchbook, известно, что в последнем раунде инвестиций на $11,7 млн в июне 2021 года Launcher оценили в $46,7 млн (включая сумму инвестиций).

Соглашение подразумевает, что все члены команды Launcher объединяют усилия с командой Vast. Объединенная команда из более чем 120 сотрудников будет работать вместе, в одном месте - в Лонг-Бич.

Основатель Launcher Макс Хаот станет президентом Vast, чтобы помочь достичь поставленных целей. Украинец будет управлять программами Orbiter, E-2 и космической станцией, а также командами по проектированию, производству, маркетингу, финансам и оборудованию.

"Команда Vast усилится благодаря объединению с талантливыми и целеустремленными людьми в Launcher. Мы все были поражены тем, чего они достигли. Скорость выполнения является критически важным элементом нашей миссии, и Launcher показал, что это заложено в их ДНК", — прокомментировал основатель и генеральный директор Vast Джед Маккалеб.

Vast продолжит разработку космического буксира Orbiter, а также своего ракетного двигателя внутреннего сгорания E-2 и сосредоточится на жидкостных ракетных двигателях вместо разработки собственной ракеты-носителя.

Что известно о стартапе Launcher

Первый офис команда украинских инженеров открыла в Днепре. Специалисты использовали, в том числе американские технологии. Потому им пришлось получить специальное разрешение от Госдепартамента США. Главный дизайнер команды Игорь Никищенко более 30 лет проработал в конструкторском бюро "Южное".

Launcher успешно протестировал ракетный двигатель E-2 и его турбонасосный агрегат.

Напомним, накануне стало известно, что американская компания-единорог ZenBusiness приобрела 100% украинского разработчика онлайн-конструктора логотипов Logaster.

Между тем, в Украине телекоммуникационным и ИТ-компаниям в условиях войны удается удержать непрерывность бизнес-процессов и производительность до 80-90% довоенного уровня. Как технологические компании становятся одной из движущих сил восстановления Украины, читайте в материале Delo.ua.