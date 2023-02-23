Розробник орбітальної станції купив стартап з українською командою

Американський стартап Vast Space, який створює космічну станцію зі штучною гравітацією, поглинула стартап Launcher, з метою пришвидшення досягання своєї місії. Команда Launcher — інженери та головний конструктор – з України.

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Про це повідомила пресслужба Vast.

Деталей угоди не розголошують, однак, за даними Pitchbook, відомо, що в останньому раунді інвестицій на $11,7 млн у червні 2021 року Launcher оцінили в $46,7 млн (включно з сумою інвестицій).

Угода передбачає, що всі члени команди Launcher об’єднують зусилля з командою Vast. Об’єднана команда з понад 120 співробітників буде працювати разом, в одному місці у Лонг-Біч.

Засновник Launcher Макс Хаот стане президентом Vast, щоб допомогти досягнути поставлені цілі. Українець керуватиме програмами Orbiter, E-2 і космічною станцією, а також командами з проєктування, виробництва, маркетингу, фінансів і обладнання.

"Команда Vast посилиться завдяки об’єднанню з талановитими та цілеспрямованими людьми в Launcher. Ми всі були надзвичайно вражені тим, чого вони досягли. Швидкість виконання є критично важливим елементом нашої місії, і Launcher показав, що це закладено в їхній ДНК", — прокоментував засновник і генеральний директор Vast Джед Маккалеб.

Vast продовжить розробку космічного буксира Orbiter, а також свого ракетного двигуна внутрішнього згоряння E-2 і зосередиться на рідинних ракетних двигунах замість розробки власної ракети-носія.

Що відомо про стартап Launcher

Перший офіс команда українських інженерів відкрила у Дніпрі. Фахівці використовували, в тому числі, американські технології. Тому їм довелося отримати спеціальний дозвіл у Держдепартаменті США. Головний дизайнер команди Ігор Нікіщенко більше 30 років пропрацював у конструкторському бюро "Південне".

Launcher успішно протестував ракетний двигуна E-2 та його турбонасосний агрегат.

Нагадаємо, напередодні також стало відомо, що американська компанія-єдиноріг ZenBusiness придбала 100% українського розробника онлайн-конструктора логотипів Logaster.

Тим часом в Україні телекомунікаційним та ІТ-компаніям в умовах війни вдається утримати безперервність бізнес-процесів та продуктивність до 80-90% довоєнного рівня. Як технологічні компанії стають однією з рушійних сил відновлення України, читайте в матеріалі Delo.ua.