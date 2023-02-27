Український сервіс обліку грошей Finmap залучив 1 млн євро в новому раунді інвестицій

Український стартап Finmap, який розробляє сервіс обліку грошей для бізнесу, залучив 1 млн євро у новому раунді інвестицій. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Лід-інвестором став американсько-польський венчурний фонд SMOK Ventures, співзасновник якого Пол Брагіель який раніше вкладав кошти в понад 400 компаній, зокрема, в "єдинороги" UBER, Stripe, Niantic, Unity та Zappos. Однак Finmap — це перший український проєкт, в який інвестував SMOK Ventures.

Також до інвестування Finmap долучилися чеський інвестиційний фонд Presto Ventures, який був лід-інвестором у попередньому раунді; інвестиційна компанія Capital Genetics зі Словенії та CEO TBI Bank Петр Барон.

Фінансування планують спрямувати на маркетинг та локалізацію сервісу в Польщі та Туреччині, посилення присутності в англомовних та іспаномовних країнах, а також у розширення команди.

Основний продукт Finmap – це хмарний сервіс та застосунок для iOS, який допомагає власникам бізнесів вести облік грошей компанії та персональних фінансів підприємців. Користувачі можуть бачити фінансові процеси в реальному часі та уникати касових розривів. Крім того, доступні керування криптопортфелями; інтеграції з понад 2 000 європейських банків, сервісами PayPal, Wise, Revolut, ApiXDrive та Fondy. Для українських користувачів доступні інтеграції з ПриватБанком, monobank та ПУМБ.

Finmap доступний за підпискою, ціни стартують від 14 доларів на місяць. Наразі сервісом користуються понад 2 500 бізнесів. За останній рік кількість іноземних клієнтів Finmap збільшилася в понад три рази: з 11% до 36%. Частка користувачів серед українських підприємців становить 64%.

Перші інвестиції розміром 50 000 доларів стартап залучив у 2020 році у вигляді державного гранту, отриманого від Українського фонду стартапів.

Співзасновниками Finmap є Олександр Соловей, Іван Каунов та Дмитро Дубілет.

Нагадаємо, що в 2022 році Finmap повідомив про залучення 1,2 млн доларів інвестицій. Тоді в раунді також взяли участь інвестиційні фонди Presto Ventures та CEO TBI Bank Петро Барон (Велика Британія). Крім них, до раунду долучилися Sturgeon Capital (Велика Британія), SID Venture Partners (Україна), стартап-інкубатор Startup Wise Guys (Естонія), а також інвестиційна компанія BRISE Capital (Україна).