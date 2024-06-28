"Укрзализныця" создала новую компанию "УЗ Энерго": чем она будет заниматься

АО "Укрзализныця" в ближайшее время построит распределенную генерацию электроэнергии. Она будет обеспечивать потребности компании и потребителей, подключенных к сетям общества. С этой целью создано отдельное юридическое лицо – ООО "УЗ Энерго".

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что "Укрзализныця", как один из крупнейших потребителей электрической энергии в Украине, испытывает существенный дефицит электрической энергии.

Введенные лимиты на потребление электроэнергии только на 75% покрывают реальные потребности общества для обеспечения перевозочного процесса и хозяйственной деятельности.

"По имеющимся прогнозам с приближением осенне-зимнего периода усиление дефицита в электроснабжении может повлиять на бесперебойное движение поездов и негативно отразиться на предоставлении коммунальных услуг для бытовых потребителей, ведь Укрзализныця также является оператором системы распределения электроэнергии и водоснабжения", - отмечают в компании.

"Укрзализныця входит в ТОП-5 крупнейших распределительных компаний Украины по протяженности сетей и объемам перетока электроэнергии. Компания является важным элементом Объединенной энергетической системы Украины, обеспечивает электроснабжение для ряда домохозяйств и предприятий на всей территории Украины".

"В прошлую зиму мы уже помогли энергосистеме страны в обеспечении питания отдельных административных единиц и сейчас, принимая во внимание сложную ситуацию с генерацией, мы должны помочь стране пройти самый сложный в истории осенне-зимний период. Именно поэтому было одобрено решение о строительстве десятков газогенераторных установок общей мощностью до 250 МВт", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Он добавил, что компания проводит активные переговоры с поставщиками и международными финансовыми организациями для быстрой реализации этого проекта.

"Укрзализныця" построит распределенную генерацию электроэнергии

Сообщается, что вновь созданная компания "УЗ Энерго" должна построить в разных регионах Украины газовые электростанции общей мощностью до 250 МВт.

В первую очередь, они будут установлены в областных центрах и присоединены к сетям общества, от которых заживлены объекты железнодорожного транспорта, социальной сферы, а также объекты критической инфраструктуры других отраслей экономики.

Как поясняют в УЗ, согласно требованиям законодательства, деятельность по производству электрической энергии с использованием газогенераторных установок и установок хранения электрической энергии может осуществляться только обособленной от оператора системы распределения юридическим лицом с получением в установленном порядке лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по производству электрической энергии.

"В связи с этим правлением АО "Укрзализныця" было дано согласие на создание отдельной компании, доля в уставном капитале которой в размере 100% будет принадлежать ООО "Сбыт Энерджи ЛТД", уставный капитал которой, в свою очередь, на 100% принадлежит Укрзалізниці ", – сообщают в компании.

Там добавляют, что "Укрзализныця", как оператор системы распределения электроэнергии, имеет более 100 тысяч присоединенных потребителей.

Заметим, ранее председатель правления компании Евгений Лященк заявлял, что АО "Укрзализныця" планирует построить в разных регионах газовые электростанции общей мощностью 250 МВт в разных регионах. При наличии финансирования реализацию проекта могут приступить уже этим летом.