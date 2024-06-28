"Укрзалізниця" створила нову компанію "УЗ Енерго": чим вона займатиметься

АТ “Укрзалізниця” найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства. З цією метою створено окрему юридичну особу - ТОВ "УЗ Енерго".

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що наразі "Укрзалізниця", як один з найбільших споживачів електричної енергії в Україні, відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії.

Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу та поточної господарської діяльності.

"За наявними прогнозами із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів та негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів, адже Укрзалізниця також є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання", - зауважують в компанії.

Там нагадують, що "Укрзалізниця входить до ТОП-5 найбільших розподільчих компаній України за протяжністю мереж та обсягами перетоку електроенергії. Компанія є важливим елементом Об'єднаної енергетичної системи України, забезпечує електропостачання для низки домогосподарств та підприємств на усій території України.

"Минулої зими ми вже допомогли енергосистемі країни в забезпеченні живлення окремих адміністративних одиниць та зараз, беручи до уваги складну ситуацію з генерацією, ми маємо допомогти країні пройти найскладніший в історії осінньо-зимовий період. Саме тому було схвалено рішення про будівництво десятків газогенераторних установок загальною потужністю до 250 МВт", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Він додав, що наразі компанія проводить активні перемовини з постачальниками та міжнародними фінансовими організаціями для швидкої реалізації цього проєкту.

"Укрзалізниця" побудує розподілену генерацію електроенергії

Повідомляється, що новостворена компанія "УЗ Енерго" має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт.

Насамперед вони будуть встановлені в обласних центрах та приєднані до мереж товариства, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.

Як пояснюють в УЗ, відповідно до вимог законодавства, діяльність з виробництва електричної енергії з використанням газогенераторних установок та установок зберігання електричної енергії може здійснюватися лише відокремленою від оператора системи розподілу юридичною особою, з отриманням у встановленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

"У зв'язку з цим правлінням АТ "Укрзалізниця" було надано згоду на створення окремої компанії, частка в статутному капіталі якої в розмірі 100% належатиме ТОВ "Збут Енерджи ЛТД", статутний капітал якої, в свою чергу, на 100% належить Укрзалізниці", - повідомляють в компанії.

Там додають, що "Укрзалізниця", як оператор системи розподілу електроенергії, має понад 100 тисяч приєднаних споживачів.

Зауважимо, раніше голова правління компанії Євген Лященк заявляв, що, АТ "Укрзалізниця" планує побудувати у різних регіонах газові електростанції загальною потужністю 250 МВт у різних регіонах. За наявності фінансування реалізацію проєкту можуть розпочати вже цього літа.

В Україні працюють над створенням альтернативної генерації: що планують

Нагадаємо, що з огляду на знищення внаслідок російських ударів більшості генеруючих потужностей української енергетики в останні місяці Нацкомісія з регулювання у енергетики та комунальних послуг в травні спростила підключення газотурбінних, газопоршневих та когенераційних установок до мереж. Крім того, їх звільнили від сплати відповідних ставок за приєднання.

Після цього вже Кабінет міністрів ухвалив постанову, що скасувала низку бюрократичних процедур, аби спростити розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних з ними мереж.

Загалом уряд наразі працює над децентралізацією енергосистеми і обговорює з партнерами України поставки дизель-генераторів, когенераційних установок та мобільних котелень, насамперед для прифронтових регіонів. Міністерству енергетики при цьому доручено опрацювати питання встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі.