"Укрзалізниця" скорочує кількість приміських електричок для економії електроенергії

З метою економії електроенергії та уникнення блекаутів в Україні, "Укрзалізниця" вносить тимчасові зміни до графіка руху приміських електропоїздів. Протягом червня буде скориговано розклад 74 електричок по всій країні.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зміни торкнуться переважно некритичних маршрутів і не вплинуть на підвіз населення до роботи та у зворотному напрямку. Частина поїздів тимчасово не курсуватиме, а для деяких буде змінено періодичність руху або обмежено маршрут. "Укрзалізниця" намагатиметься зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами.

Перші зміни в розкладі запроваджено з 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць. Згодом подібні заходи будуть реалізовані на Південно-Західній та Південній залізницях.

"Укрзалізниця" є однією з найбільших компаній-операторів системи розподілу електроенергії та постачає її як для власних потреб, так і для населення та промисловості. Крім того, компанія є одним з найбільших споживачів електроенергії в країні. У ситуації, що склалася в енергосистемі країни після ворожих терористичних атак, залізничники прагнуть допомогти енергетикам відновити генерацію електроенергії", - зазначили в компанії.

УЗ просить вибачення за тимчасові незручності та радить уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах та на офіційних сайтах. При покращенні ситуації з енергопостачанням компанія поступово відновлюватиме звичайний графік руху приміських електричок.

Київ без світла по сім годин поспіль

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, чому тривалість відключень світла відрізняється по областях України.

За його словами, тривалість відключень напряму залежить від специфіки кожної окремої області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Головне завдання при складанні графіків віялових відключень – врахувати ці регіональні особливості.

У Києві частіше, ніж в інших областях України, запроваджують відключення світла через велику кількість критичної інфраструктури. У столиці електроенергії немає іноді по сім годин поспіль.