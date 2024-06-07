"Укрзализныця" сокращает количество пригородных электричек для экономии электроэнергии

В целях экономии электроэнергии и избегания блекаутов в Украине, "Укрзализныця" вносит временные изменения в график движения пригородных электропоездов. В течение июня будет скорректировано расписание 74 электричек по всей стране.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Изменения коснутся преимущественно некритических маршрутов и не повлияют на подвоз населения к работе и обратно. Часть поездов временно не будет курсировать, а для некоторых будет изменена периодичность движения или ограничен маршрут. "Укрзализныця" попытается сохранить железнодорожное сообщение между всеми населенными пунктами.

Первые изменения в расписании были введены с 7 июня на отдельных направлениях Львовской и Приднепровской железных дорог. Впоследствии подобные мероприятия будут реализованы на Юго-Западной и Южной железных дорогах.

"Укрзализныця" является одной из крупнейших компаний-операторов системы распределения электроэнергии и поставляет ее как для собственных нужд, так и населения и промышленности. Кроме того, компания является одним из самых больших потребителей электроэнергии в стране. В сложившейся ситуации в энергосистеме страны после вражеских террористических атак железнодорожники стремятся помочь энергетикам восстановить генерацию электроэнергии», - отметили в компании.

УЗ просит прощения за временные неудобства и советует уточнять информацию о движении электропоездов в кассах, справочных службах и на официальных сайтах. При улучшении ситуации с энергоснабжением компания будет постепенно восстанавливать обычный график движения пригородных электричек.

Киев без света по семь часов подряд

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, почему продолжительность отключений света отличается по областям Украины.

По его словам, продолжительность отключений напрямую зависит от специфики каждой отдельной области и установленных для нее лимитов энергопотребления. Главная задача при составлении графиков веерных отключений – учесть эти региональные особенности.

В Киеве чаще, чем в других областях Украины, вводят отключение света из-за большого количества критической инфраструктуры. В столице электроэнергии нет иногда семь часов подряд.