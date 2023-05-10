В Николаевской и Киевской областях возобновили производство напитков компании PepsiCo

Компания "PepsiСo Украина" с марта 2023 года возобновила выпуск соков под брендами "Сандора" и "Садочок" в городе Вишневое Киевской области, а также запустила производство напитков в Николаевской области.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций Алина Матковская.

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В течение 6 месяцев компания осуществляла перенос четырех производственных линий на предприятие в Вишневом. В это же время PepsiСo работала над восстановлением ассортимента портфеля, который был у компании до прекращения производства в Украине. Возобновление выпуска и других соков из товарной линейки. В Николаевской области компания также возобновляет работу.

"Постепенно мы двигаемся к расширению ассортимента, согласно существующему до прекращения производства в Украине", — резюмировала Матковская, не уточнив, какие именно напитки начали выпускать на мощностях в Николаевской области.

В Украине PepsiCo принадлежат пять предприятий: завод по переработке фруктов, овощей и производству соков, завод по производству соков, газированных напитков и холодного чая, Харьковский молочный комбинат; Киевский молочный завод, где находится предприятие по производству детского питания "Агуша", запущено в 2012 году.

Компания, в частности, владеет такими брендами: "Сандора", "Садочок", "Сандорик", Pepsi, 7UP, Mirinda, "Славяночка", "Агуша", Lipton Ice Tea, "Ессентуки", "Аква минерале", Lay's и "ХрустTeam".

Напомним, почти одновременно с компанией PepsiCo работу в Николаевской области начал возобновлять "Агрофьюжн".