Производитель чипсов "Люкс" возобновит работу своего завода в Киевской области

Производитель чипсов "Люкс" — компания Mondelez International планирует до 3 июля возобновить работу завода по производству картофельных чипсов. Мощности расположены в Вышгороде, под Киевом. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Reuters.

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Завод по производству чипсов "Люкс" также пострадал от боевых действий, когда еще российские военные находились в регионе. Теперь он готов восстановить производство.

Компания Mondelez также отметила в отчетах о доходах и убытках, что влияние войны в Украине на мировые сырьевые товары, включая пшеницу и нефть, снизит ее годовую прибыль за 3 цента на акцию и сократит продажи на 200 миллионов долларов.

Ранее украинский завод напитков "Кока-кола Бевериджес", пострадавший от обстрелов российских оккупантов, восстановил работу в поселке Большая Дымерка Киевской области.

Отмечается, что производственные линии завода не пострадали, но полноценно возобновить производство сразу не удается из-за проблем со снабжением сырьем и другими компонентами.