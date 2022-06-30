Виробник чіпсів "Люкс" поновить роботу свого заводу на Київщині

Виробник чіпсів "Люкс" — компанія Mondelez International планує до 3 липня відновити роботу заводу з виробництва картопляних чіпсів. Потужності розташовані у Вишгороді, що під Києвом. Про це повідомила пресслужба компанії, передає Reuters.

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Завод із виробництва чіпсів "Люкс" також постраждав від бойових дій, коли ще російські військові перебували у регіоні. Тепер він готовий поновити виробництво.

Компанія Mondelez також зазначила у звітах про доходи та збитки, що вплив війни в Україні на світові сировинні товари, включаючи пшеницю та нафту, знизить її річний прибуток на 3 центи за акцію та скоротить продаж на 200 мільйонів доларів.

Раніше український завод напоїв "Кока-кола Беверіджес", який постраждав від обстрілів російських окупантів, відновив роботу у селищі Велика Димерка Київської області.

Зазначається, що виробничі лінії заводу не постраждали, але повноцінно відновити виробництво одразу не вдається через проблеми із постачанням сировини та інших компонентів.