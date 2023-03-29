Pepsi меняет стиль

Новый дизайн демонстрирует жирный шрифт, обновленную цветовую палитру, включая черный цвет, подчеркивающий приверженность бренду Pepsi Zero Sugar.

Об этом говорится на официальном сайте PepsiCo.

Pepsi впервые за 14 лет представляет новый логотип и систему визуальной идентичности, новый дизайн будет представлен в Северной Америке этой осенью к 125-летию бренда, а во всем мире – в 2024 году.

В новом дизайне будут упаковка, оборудование для фонтанов и кулеров, автопарк, мода и заведения питания.

"Мы разработали новую айдентику бренда, чтобы связать будущие поколения с наследием нашего бренда, соединив отличия нашей истории с современными элементами, чтобы показать наше смелое видение будущего", - сказал старший вице-президент и главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини.

Ключевые элементы дизайна:

Глобус и символ Pepsi объединяются, чтобы вписаться в различные обстановки и подчеркнуть характерный фирменный стиль Pepsi;

Обновленная цветовая гамма включает электрический синий и черный цвет. Учитывая фокус бренда на Pepsi Zero Sugar, в дизайне использован черный цвет;

Новый визуально выразительный силуэт жестянки;

Современный нестандартный шрифт.

Напомним, в прошлом году PepsiCo остановила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России.