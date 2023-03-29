Pepsi міняє стиль

Новий дизайн демонструє жирний шрифт, оновлену кольорову палітру, включаючи чорний колір, що підкреслює прихильність бренду до Pepsi Zero Sugar.

Про це говориться на офіційному сайті PepsiCo.

Pepsi вперше за 14 років представляє новий логотип та систему візуальної ідентичності, новий дизайн буде представлено у Північній Америці цієї осені до 125-річчя бренду, а в усьому світі - у 2024 році.

У новому дизайні будуть упаковка, обладнання для фонтанів та кулерів, автопарк, мода та заклади харчування.

"Ми розробили нову айдентику бренду, щоб пов'язати майбутні покоління зі спадщиною нашого бренду, поєднавши відмінності з нашої історії з сучасними елементами, щоб показати наше сміливе бачення майбутнього", - сказав старший віце-президент та головний дизайнер PepsiCo Мауро Порчіні.

Ключові елементи дизайну:

Глобус та знак Pepsi об'єднуються, щоб вписатися в різноманітні обстановки та підкреслити характерний фірмовий стиль Pepsi;

Оновлена кольорова палітра включає електричний синій та чорний кольор. Враховуючи фокус бренду на Pepsi Zero Sugar, у дизайні використано чорний колір;

Новий візуально виразний силует бляшанки;

Сучасний, нестандартний шрифт.

Нагадаємо, минулого року PepsiCo зупинила виробництво Pepsi, 7UP и Mountain Dew в Росії.