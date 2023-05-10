В Миколаївській та Київській областях відновили виробництво напоїв компанії PepsiСo

Компанія "PepsiСo Україна" з березня 2023 року відновила випуск соків під брендами "Сандора" та "Садочок" у місті Вишневе Київської області, а також запустила виробництво напоїв у Миколаївській області.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила керівник відділу корпоративних комунікацій Аліна Матковська.

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Протягом 6 місяців компанія здійснювала перенесення чотирьох виробничих ліній до підприємства у Вишневому. В цей же час PepsiСo працювала над відновленням асортименту портфеля, який був у компанії до припинення виробництва в Україні. Відновлення випуску та інших соків з товарної лінійки. В Миколаївській області також компанія відновлює роботу.

"Поступово ми рухаємося до розширення асортименту, згідно з тим, що був до припинення виробництва в Україні", — резюмувала Матковська, не уточнивши, які саме напої почали випускати на потужностях в Миколаївській області.

В Україні PepsiCo належать п'ять підприємств: завод з переробки фруктів, овочів та виробництва соків, завод з виробництва соків, газованих напоїв та холодного чаю, Харківський молочний комбінат; Київський молочний завод, де також знаходиться підприємство з виробництва дитячого харчування "Агуша", запущене у 2012 році.

Компанія, зокрема, володіє такими брендами: "Сандора", "Садочок", "Сандорик", Pepsi, 7UP, Mirinda, "Слов'яночка", "Агуша", Lipton Ice Tea, "Єсентуки", "Аква мінерале", Lay's та " ХрусTeam".

Нагадаємо, майже одночасно з компанією PepsiCo роботу в Миколаївській області почав відновлювати "Агроф’южн".