В Раде поддерживают снижение порога проектов для инвестнянь до 12 млн евро

Верховная Рада приняла за основу законопроект №8138, которым вносятся изменения в Закон Украины "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Изменения предполагают ослабление требований для проектов, претендующих на поддержку инвестнянь.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Законопроект №8138 предлагает три основных изменения в законодательство. Во-первых, предлагается уменьшить требования по размеру значительных инвестиций до 12 млн евро и количеству созданных новых рабочих мест — с 80 до 50 в течение срока реализации инвестиционного проекта.

Авторы документа уверяют, что это позволит расширить круг потенциальных инвесторов и привлекать более современные и технологические инвестпроекты.

Изменения также предусматривают возможность инвестору начать реализацию проекта за 12 месяцев до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы. Речь идет о подготовке ПКД, покупке земельного участка и т.п.). В таком случае инвестор может вносить не более 25% от общего размера значительных инвестиций.

Законопроект №8138 также предусматривает предоставление возможности для доработки поданных заявителем документов (ТЭО) в течение 15 дней и возможность проведения переговоров по условиям специального инвестиционного договора сроком до 2-х месяцев.

Такое изменение, по мнению нардепов, улучшит условия для коммуникации и взаимодействия между представителями уполномоченного органа и заявителя.

Кроме того, документ предусматривает расширение сфер, в которых может реализоваться инвестпроект на сферу информации и электронных коммуникаций, производство энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования и систем отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения, а также операции с недвижимым имуществом.

Законопроект в Раде зарегистрировал премьер-министр Денис Шмыгаль. В октябре 2022 года правительство анонсировало часть изменений, представленных в документе.

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