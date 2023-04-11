В Раді підтримують зниження порогу проєктів для інвестнянь до 12 млн євро

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №8138, якими вносяться зміни до Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні". Зміни передбачають послаблення вимог для проєктів, що претендують на підтримку інвестнянь.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Законопроєкт №8138 пропонує три основні зміни до законодавства. По-перше, пропонується зменшити вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць — з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту.

Автори документа запевняють, що це дозволить розширити коло потенційних інвесторів та залучати більш сучасні та технологічні інвестпроекти.

Зміни також передбачають надання можливостей інвестору розпочати реалізацію проєкту за 12 місяців до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи. Йдеться про підготовку ПКД, купівлю земельної ділянки тощо. В такому випадку інвестор може вносити не більше обсягу 25% від загального розміру значних інвестицій.

Законопроєкт №8138 також передбачає надання можливості для доопрацювання поданих заявником документів (ТЕО) протягом 15 днів та можливість проведення переговорів щодо умов спеціального інвестиційного договору строком до 2-х місяців тощо.

Така зміна, як вважають нардепи, покращить умови для комунікації та взаємодії між представниками уповноваженого органу та заявника.

Крім того, документ передбачає розширення сфер, у яких може реалізуватись інвестпроєкт на сферу інформації та електронних комунікацій, виробництва енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання та систем опалення, вентиляції, кондиціювання, гарячого водопостачання, а також на операції з нерухомим майном.

Законопроєкт у Раді зареєстрував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У жовтні 2022 року уряд анонсував частину змін, представлених у документі.

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