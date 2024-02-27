В "Синево" сообщили о достижении согласия с ГБР по делу об аресте здания лаборатории

Представители ГБР отрицали какие-либо намерения по блокированию деятельности лаборатории “Синево”, и заверили в своей поддержке и намерении способствовать быстрому решению вопроса ареста здания компании в правовом поле.

Об этом сообщила пресс-служба "Синево Украина".

"В ходе продуктивного и плодотворного диалога с представителями Государственного бюро расследований (ГБР), ими было подчеркнуто, что любое целенаправленное влияние на деятельность компании "Синево", сейчас или в будущем, в ходе работы над уголовным производством не было умышленным", - говорится в пресс-релизе.

В компании отмечают, что общей целью компании "Синево Украина" и ГБР является скорейшее решение проблемы и отмена ареста здания в судебном порядке.

"Компания "Синево Украина" благодарна ГБР за скорую и адекватную реакцию", - заявили в "Синево".

"Синево" заявила о давлении на бизнес

Напомним, компания "Синево Украина" 27 февраля заявила, что вынуждена остановить работу в головном офисе в Киеве и центральной лаборатории из-за ареста зданий Государственным бюро расследований.

Уголовное производство, в рамках которого ГБР был наложен арест на здание, ведется по факту якобы незаконного вывода из государственной собственности недвижимого имущества в период с 2016 по 2021 годы.

В "Синево" назвали арест, наложенный ГБР на здание головного офиса и центральной лаборатории в Киеве, безосновательным и противозаконным, и заявили о давлении на бизнес.

В свою очередь ГБР подтвердило арест помещений лаборатории "Синево Украина" в рамках расследования по факту возможной незаконной передачи госимущества третьим лицам. Однако в ведомстве говорят, что не проводили никаких следственных действий, которые могли бы остановить работу компании.

Кроме того, в ГБР отметили, что правоохранители еще с 2022 года осуществляют досудебное расследование по факту совершения служащими одного из Министерств, Фонда государственного имущества и государственного предприятия Украинского научно-исследовательского института нефтеперерабатывающей промышленности МАСМА возможного незаконного отчуждения целостного имущественного комплекса государственного предприятия. После наложения ареста на госимущество в 2022 году никаких препятствий в предоставлении медицинских услуг не возникало и не возникает и сегодня.

Добавим, что сеть лабораторий "Синево Украина" начала работу в Украине в 2007 году и сейчас объединяет более 340 отделений в 139 городах страны. В год они обслуживают около 4 млн человек. Доход компании в 2022 году составил 1,3 млрд грн, а чистый убыток – 247 млн грн.