У "Сінево" повідомили про досягнення згоди з ДБР в справі щодо арешту будівлі лабораторії

Представники ДБР заперечили будь-які наміри щодо блокування діяльності лабораторії “Сінево”, та запевнили в своїй підтримці і намірі сприяти швидкому розв’язанню питання арешту будівлі компанії в правовому полі.

Про це повідомила пресслужба "Сінево Україна".

"В ході продуктивного та плідного діалогу з представниками Державного бюро розслідувань (ДБР), ними було підкреслено, що будь-який цілеспрямований вплив на діяльність компанії "Сінево", зараз або в майбутньому, в ході роботи над кримінальним провадженням не був навмисним", - йдеться в пресрелізі.

У компанії зазначають, що наразі спільною метою компанії "Сінево Україна" і ДБР є якнайшвидше вирішення проблеми і скасування арешту будівлі в судовому порядку.

"Компанія "Сінево Україна" вдячна ДБР за швидку і адекватну реакцію", - заявили в "Сінево".

"Сінево" заявила про тиск на бізнес

Нагадаємо, компанія "Сінево Україна" 27 лютого заявила, що змушена зупинити роботу в головному офісі у Києві та центральній лабораторії через арешт будівель Державним бюро розслідувань.

Зазначається, що кримінальне провадження, в рамках якого ДБР було накладено арешт на будівлю, ведеться за фактом начебто незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 року.

У "Сінево" назвали арешт, накладений ДБР на будівлю головного офісу і центральної лабораторії в Києві, безпідставним та протизаконним, та заявили про тиск на бізнес.

Своєю чергою ДБР підтвердило арешт приміщень лабораторії "Сінево Україна" у рамках розслідування за фактом можливої незаконної передачі держмайна третім особам. Проте у відомстві кажуть, що не проводили жодних слідчих дій, які б могли зупинити роботу компанії.

Крім того, у ДБР зауважили, що правоохоронці ще з 2022 року здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення службовцями одного з Міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства. А після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні.

Додамо, що мережа лабораторій "Сінево Україна" розпочала роботу в Україні у 2007 році й зараз об'єднує понад 340 відділень у 139 містах країни. За рік вони обслуговують близько 4 млн людей. Дохід компанії у 2022 році становив 1,3 млрд грн, а чистий збиток – 247 млн грн.