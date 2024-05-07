В Украине начался отбор на получение национальной премии за вклад в развитие предпринимательства

Министерство экономики Украины объявило о старте приема заявок на участие в премии Ukrainian Enterprise Promotion Awards (UEPA) за вклад в развитие малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Премия отметит те проекты и инициативы, которые больше всего способствовали развитию МСП в Украине за прошлый год", - подчеркнули в Минэкономики.

Согласно сообщению, премией UEPA будут отмечать инициативы, способствующие развитию украинского предпринимательства на национальном, региональном и местном уровнях в следующих номинациях:

Содействие предпринимательскому духу

Инвестирование в предпринимательские навыки

Поддержка цифровых технологий

Улучшение бизнес-среды и интернационализация

Поддержка устойчивой трансформации

Ответственное и инклюзивное предпринимательство

Дедлайн подачи заявок – 30 июня 2024 года. Подать документы можно на сайте https://business.diia.gov.ua/eepa-awards-ukraine-2024.

Кто может подать заявку

Возможность подать заявку на участие в Европейской программе UEPA имеют национальные организации, региональные учреждения, местные общины, города, инициативы государственно-частного партнерства, образовательные проекты и бизнес-структуры, включая микро-, малые и средние предприятия (последние могут участвовать только в категории "Ответственное и инклюзивное предпринимательство").

Украинское жюри отбора будет оценивать заявки, используя стандартизированные европейские критерии. Они включают оценку оригинальности и реалистичности проектов, их влияние на локальную экономику, способность улучшать отношения с местными заинтересованными сторонами, а также потенциал для масштабирования проектов в других странах Европы.

UEPA является национальным отборочным этапом на европейскую премию European Enterprise Promotion Awards (EEPA). Лучшие украинские инициативы смогут представить страну на европейском уровне.

Координатором UEPA в Украине выступает Минэкономики совместно с Минцифрой, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке ЕС в рамках проекта EU4Business.

Что предполагает Премия UEPA/EEPA?

Согласно сообщению, все участники, номинированные на UEPA, будут приглашены для участия в церемонии награждения.

Два победителя национальной премии UEPA примут участие в европейской ежегодной церемонии награждения ЭЭРА на Европейской ассамблее МСП, которая состоится в Венгрии в ноябре 2024 года.

Помимо самой награды, победители UEPA/EEPA получат признание за свою креативность и успешный труд. Да, они смогут вдохновлять других и быть образцом в Украине и всем Европейском Союзе.

Узнать больше по поводу участия в национальной (UEPA) и европейской премиях (EEPA) за вклад в развитие предпринимательства можно в документе ниже.

Добавим, что эксперты выделяют четыре наиболее действенных и практических способа продвижения именно для малого и среднего бизнеса. Узнать о них можно в материале Delo.ua.

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