В Україні розпочався відбір на отримання національної премії за внесок у розвиток підприємництва

Міністерство економіки України оголосило старт прийому заявок на участь у премії Ukrainian Enterprise Promotion Awards (UEPA) за внесок у розвиток малого та середнього бізнесу.

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Премія відзначить ті проєкти та ініціативи, що найбільше сприяли розвитку МСП в Україні за минулий рік", - наголосили в Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, премією UEPA відзначатимуть ініціативи, що сприяють розвитку українського підприємництва на національному, регіональному та місцевому рівнях у таких номінаціях:

Сприяння підприємницькому духу

Інвестування в підприємницькі навички

Підтримка цифрових технологій

Покращення бізнес-середовища та інтернаціоналізація

Підтримка сталої трансформації

Відповідальне та інклюзивне підприємництво

Дедлайн подачі заявок - 30 червня 2024 року. Подати документи можна на сайті https://business.diia.gov.ua/eepa-awards-ukraine-2024.

Хто може подати заявку

Можливість подати заявку на участь у Європейській програмі UEPA мають національні організації, регіональні установи, місцеві громади, міста, ініціативи державно-приватного партнерства, освітні проекти та бізнес-структури, включаючи мікро-, малі та середні підприємства (останні можуть брати участь тільки в категорії "Відповідальне та інклюзивне підприємництво").

Українське журі відбору оцінюватиме заявки, використовуючи стандартизовані європейські критерії. Вони включають оцінку оригінальності та реалістичності проектів, їх вплив на локальну економіку, здатність покращувати відносини з місцевими зацікавленими сторонами, а також потенціал для масштабування проектів у інші країни Європи.

Зазначається, що UEPA є національним відбірковим етапом на європейську премію European Enterprise Promotion Awards (EEPA). Кращі українські ініціативи матимуть змогу представити країну на європейському рівні.

Координатором UEPA в Україні виступає Мінекономіки спільно з Мінцифрою, Офісом з розвитку підприємництва та експорту за підтримки ЄС у рамках проєкту EU4Business.

Що передбачає Премія UEPA/EEPA?

Згідно з повідомленням, всі учасники, номіновані на UEPA, будуть запрошені до участі в церемонії нагородження.

Два переможці національної премії UEPA візьмуть участь у європейській щорічній церемонії нагородження ЕЕРА на Європейській асамблеї МСП, яка відбудеться в Угорщині в листопаді 2024 року.

Окрім самої нагороди, переможці UEPA/EEPA отримають визнання за свою креативність та успішну працю. Так, вони зможуть надихати інших та бути взірцем в Україні та всьому Європейському Союзі.

Дізнатися більше щодо участі в національній (UEPA) та європейській преміях (EEPA) за внесок у розвиток підприємництва можна у документі нижче.

Додамо, що експерти виділяють чотири найбільш дієві та практичні способи просування саме для малого та середнього бізнесу. Дізнатися про них можна в матеріалі Delo.ua.

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