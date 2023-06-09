"Вчасно" и Zakupki вышли из EVO-Rozetka и создали новую компанию

Цифровой сервис "Вчасно" и площадка для государственных и коммерческих закупок и аукционов Zakupki.Prom отделились от группы компаний EVO-Rozetka в отдельную компанию. Проекты станут частью новой компании — Тabula Rasa, которую возглавит Николай Палиенко.

Об этом сообщила пресс-служба проектов.

Палиенко решил передать позицию CEO EVO и участие в операционном управлении объединенной компании EVO-Rozetka соучредителю EVO и CEO Prom.ua Денису Горовому.

"Tabula Rasa сфокусируется на развитии инновационных продуктов для предпринимателей на украинском и международных рынках. Мир велик, мир интересен, и не заканчивается на e-commerce, поэтому мы отправляемся в увлекательное путешествие и будем стремиться сделать наш мир еще более интересным, более ровным, более простым и красивым" — CEO Tabula Rasa Николай Палиенко.

Заметим, что EVO будет продолжать строить маркетплейсы, платежную и логистическую инфраструктуру для них. Команды Prom, Satu, Shafa, Kabanchik, Bigl, IЗI, а также сервис Rozetka Pay продолжат развиваться в группе компаний EVO-Rozetka. В целом все существующие проекты и команды продолжат свою работу.

Николай Палиенко, Денис Горовой и Тарас Мурашко будут и дальше оставаться совладельцами объединенной компании EVO-Rozetka и соучредителями EVO, Rozetka, а также сервис Rozetka Pay продолжат развиваться в группе компаний EVO-Rozetka. В целом все существующие проекты и команды продолжат свою работу.

Напомним, недавно маркетплейс Prom.ua добавил еще один способ доставки товаров. Заказы могут бесплатно доставить до точек выдачи Rozetka.