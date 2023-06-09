"Вчасно" та Zakupki вийшли з EVO-Rozetka та створили нову компанію

Цифровий сервіс "Вчасно" та майданчик для державних і комерційних закупівель та аукціонів Zakupki.Prom виокремилися від групи компаній EVO-Rozetka в окрему компанію. Проєкти стануть частиною новоствореної компанії — Тabula Rasa, яку очолить Микола Палієнко.

Про це повідомила пресслужба проєктів.

Палієнко вирішив передати позицію CEO EVO та участь в операційному управлінні обʼєднаної компанії EVO-Rozetka співзасновнику EVO та CEO Prom.ua Денису Горовому.

"Tabula Rasa сфокусується на розвитку інноваційних продуктів для підприємців на українському та міжнародних ринках. Світ великий, світ цікавий, і не закінчується на єкомерсі, тож ми вирушаємо в захопливу подорож і будемо прагнути зробити наш Світ ще цікавішим, рівнішим, простішим і гарнішим" — CEO Tabula Rasa Микола Палієнко.

Зауважуємо, що EVO продовжть будуватиме маркетплейси, платіжну та логістичну інфраструктуру для них. Команди Prom, Satu, Shafa, Kabanchik, Bigl, IЗI, а також сервіс Rozetka Pay продовжать розвиватися у групі компаній EVO-Rozetka. Загалом усі існуючі проєкти та команди продовжать свою роботу.

Микола Палієнко, Денис Горовий та Тарас Мурашко й надалі залишатимуться співвласниками об'єднаної компанії EVO-Rozetka та співзасновникам EVO, Rozetka, а також Horizon Capital. Власники Tabula Rasa.

Нагадаємо, нещодавно маркетплейс Prom.ua додав ще один спосіб доставки товарів. Замовлення можуть безкоштовно доставити до точок видачі Rozetka.