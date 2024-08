Юрий Голик и издательство Foliо презентовали новый бестселлер из топа Forbes на украинском

Бестселлер из топа Forbes "130 лет взлетел и падений General Electric" перевели на украинский. Книжная новинка стала доступна украинской аудитории благодаря совместному проекту предпринимателя Юрия Голика и издательства Folio.

Это промежуточный шаг к изданию книги «Сбой электропитания. Взлет и падение американской иконы»/ «Power Failure: The Rise and Fall of American Icon» Уильяма Д. Коэна в Украине. В 2022 году бестселлер вошел в рейтинг лучшей бизнес-литературы по версии Forbes и станет доступным украинским читателям благодаря .

О чем книга

Книга представляет собой журналистское исследование 130-летнего пути General Electric – одной из известнейших в мире американских компаний. Автор описывает шаги корпорации на бизнес-вершину и массив игнорированных проблем, которые приводили к падениям. По мнению издателей, это исследование будет для бизнес-аудитории одновременно как образцом для вдохновения, так и предостережением от ошибок в современном бизнесе.

«Доступ к признанной бизнес-литературе на родном языке – это опция, важная для саморазвития и образования нашего читателя. К сожалению, книги о мировом бизнес-опыте, самые яркие корпоративные кейсы и аналитика мало представлены на украинском. Исправляем ситуацию», – рассказал Юрий Голик.

Издательские планы

В общем, предприниматель совместно с издательством приобрели официальные права на перевод и печать шести книг из топа Forbes-2022. В настоящее время идет работа над переводом трех текстов:

Butler to the World Оливер Булло уже имеет украинскую версию, а CEO Excellence Кэролайн Дьюар, Скотта Келлера и Викрама Малготры перешла на стадию печати.