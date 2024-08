Юрій Голик та видавництво Foliо презентували новий бестселлер з топу Forbes українською

Бестселер з топу Forbes “130 років злетів і падінь General Electric” переклали українською. Книжкова новинка стала доступною для української аудиторії завдяки спільному проєкту підприємця Юрія Голика та видавництва Folio.

Це проміжний крок до видання книги «Збій електроживлення. Зліт і падіння американської ікони»/ «Power Failure: The Rise and Fall of an American Icon» Вільяма Д. Коена в Україні. У 2022 році бестселер увійшов до рейтингу кращої бізнес-літератури за версією Forbes і стане доступним українським читачам завдяки .

Про що книга

Книга являє собою журналістське дослідження 130-річного шляху General Electric – однієї з найвідоміших у світі американських компаній. Автор описує кроки корпорації на бізнес-вершину та масив ігнорованих проблем, які призводили до падінь. На думку видавців це дослідження буде для бізнес-аудиторії одночасно як взірцем для натхнення, так і пересторогою від помилок у сучасному бізнесі.

«Доступ до визнаної бізнес-літератури рідної мовою – це опція, важлива для саморозвитку і освіти нашого читача. На жаль, книги про світовий бізнес-досвід, найяскравіші корпоративні кейси та аналітика мало представлені українською. Виправляємо ситуацію», – розповів Юрій Голик.

Видавничі плани

Загалом підприємець спільно з видавництвом придбали офіційні права на переклад та друк шести книг з топу Forbes-2022. Нині триває робота над перекладом трьох текстів:

«The Power Law. Venture Capital and the Art of Disruption» Себастьяна Маллабі,

«When McKinsey Comes to Town: The Hidden Influence of the World's Most Powerful Consulting Firm» Уолта Богдановича



Майкла Форсайта та «Money Men» Дена МакКрама.



«Butler to the World» Олівера Булло вже має українську версію, а «CEO Excellence» Керолайн Дьюар, Скотта Келлера й Вікрама Малготри перейшла на стадію друку.