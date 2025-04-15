Українці отримали "енергетичних" кредитів на майже 1 млрд грн, а бізнес – на понад 10 млрд грн

В Україні активно розвивається система децентралізованої генерації: встановлюються газопоршневі, когенераційні установки, сонячні панелі та генератори. Завдяки державним програмам українці вже взяли "енергетичних" кредитів на майже 1 млрд грн, а бізнес - на понад 10 млрд грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, минулої зими запущено 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт.

Шмигаль зауважив, що цього року заплановано встановлення ще 420 установок і котелень, насамперед у прифронтових регіонах.

Прем’єр-міністр підкреслив, що популярністю користуються державні програми підтримки бізнесу та громадян, які залучають енергетичні кредити на встановлення газопоршневих, когенераційних установок, вітряків, сонячних панелей та генераторів.

Так, за 10 місяців реалізації програми бізнес отримав понад 10 млрд грн, що забезпечить встановлення близько 640 МВт. Натомість кредитування фізичних осіб наближається до 1 млрд грн.

Зауважимо, згідно даних Національного банку України, з 1 червня 2024 по 31 березня 2025 року банки отримали 4 086 заявок на кредитування відновлення енергетичної інфраструктури на суму 83,9 млрд грн та почали фінансування на 16,7 млрд грн.

Про фінансування альтернативної енергетики

Нагадаємо, в 2024 році уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Щоб скористатися державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9", керівництво ОСББ чи ЖБК повинно подати заявку до одного з банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва, і надати пакет документів, визначених банком.

Сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ", ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.