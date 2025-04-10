На Житомирщині встановлять вітрові електростанції потужністю 250 МВт

В Житомирській області встановлять вітрогенеруючі установки загальною потужністю 250 МВт.

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Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає Укрінформ.

Очільник зазначив, що наразі триває розбудова мережі розподіленої генерації. Минулого року енергогенеруючі потужності області поповнилися близько 20 газотурбінними станціями завдяки співпраці з USAID та бізнесом.

Надалі планується встановлення вітрогенеруючих установок загальною потужністю 250 МВт, що значно збільшить частку відновлюваної енергії в регіоні.

В Житомирській області вже встановлено 19 промислових та майже 1,5 тис. приватних сонячних електростанцій.

Водночас на Житомирщині триває перехід на альтернативні види палива в житлово-комунальному господарстві: вже майже 60% котелень, які забезпечують теплопостачання населення, бюджетних установ та інших споживачів, використовують альтернативне паливо.

Нагадаємо, на Кіровоградщині побудують вітропарк потужністю 93 МВт. Загальна сума фінансування проєкту становить 26 млн євро. Перша черга будівництва передбачає встановлення 3 вітротурбін виробництва компанії Vestas потужністю 18,6 МВт.