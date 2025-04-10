- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Житомирской области установят ветровые электростанции мощностью 250 МВт
В Житомирской области установят ветрогенерирующие установки общей мощностью 250 МВт.
Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает Укринформ.
Руководитель отметил, что сейчас продолжается развитие сети распределенной генерации. В прошлом году энергогенерирующие мощности области пополнились около 20 газотурбинных станций благодаря сотрудничеству с USAID и бизнесом.
В дальнейшем планируется установка ветрогенерирующих установок общей мощностью 250 МВт, что значительно увеличит долю возобновляемой энергии в регионе.
В Житомирской области уже установлено 19 промышленных и около 1,5 тыс. частные солнечные электростанции.
В то же время в Житомирской области продолжается переход на альтернативные виды топлива в жилищно-коммунальном хозяйстве: уже почти 60% котельных, обеспечивающих теплоснабжение населения, бюджетных учреждений и других потребителей, используют альтернативное топливо.
Напомним, в Кировоградской области построят ветропарк мощностью 93 МВт. Общая сумма финансирования проекта составляет 26 млн. евро. Первая очередь строительства предполагает установку 3 ветротурбин производства компании Vestas мощностью 18,6 МВт.