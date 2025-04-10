В Житомирской области установят ветровые электростанции мощностью 250 МВт

В Житомирской области установят ветрогенерирующие установки общей мощностью 250 МВт.

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Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает Укринформ.

Руководитель отметил, что сейчас продолжается развитие сети распределенной генерации. В прошлом году энергогенерирующие мощности области пополнились около 20 газотурбинных станций благодаря сотрудничеству с USAID и бизнесом.

В дальнейшем планируется установка ветрогенерирующих установок общей мощностью 250 МВт, что значительно увеличит долю возобновляемой энергии в регионе.

В Житомирской области уже установлено 19 промышленных и около 1,5 тыс. частные солнечные электростанции.

В то же время в Житомирской области продолжается переход на альтернативные виды топлива в жилищно-коммунальном хозяйстве: уже почти 60% котельных, обеспечивающих теплоснабжение населения, бюджетных учреждений и других потребителей, используют альтернативное топливо.

Напомним, в Кировоградской области построят ветропарк мощностью 93 МВт. Общая сумма финансирования проекта составляет 26 млн. евро. Первая очередь строительства предполагает установку 3 ветротурбин производства компании Vestas мощностью 18,6 МВт.