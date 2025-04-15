Украинцы получили "энергетических" кредитов на почти 1 млрд грн, а бизнес — более 10 млрд грн

В Украине активно развивается система децентрализованной генерации: устанавливаются газопоршневые, когенерационные установки, солнечные панели и генераторы. Благодаря государственным программам украинцы уже взяли "энергетических" кредитов почти на 1 млрд грн, а бизнес — более чем на 10 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, прошлой зимой запущено 148 когенерационных установок и 84 модульных котельных общей мощностью 268 МВт.

Шмыгаль отметил, что в этом году запланировано установка еще 420 установок и котельных, в первую очередь в прифронтовых регионах.

Премьер-министр подчеркнул, что популярностью пользуются государственные программы поддержки бизнеса и граждан, которые привлекают энергетические кредиты по установке газопоршневых, когенерационных установок, ветряков, солнечных панелей и генераторов.

Так, за 10 месяцев реализации программы бизнес получил более 10 млрд грн, что обеспечит установку около 640 МВт. А кредитование физических лиц приближается к 1 млрд грн.

Заметим, согласно данным Национального банка Украины, с 1 июня 2024 по 31 марта 2025 года банки получили 4086 заявок на кредитование восстановления энергетической инфраструктуры на сумму 83,9 млрд грн и начали финансирование на 16,7 млрд грн.

О финансировании альтернативной энергетики

Напомним, в 2024 году правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и бизнеса.

Чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства, и предоставить пакет документов, определенных банком.

Сумма кредита может составлять до 5 млн. грн. сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в комбинации с программой "ГринДИМ", ОСМД и ЖСК в рамках этой программы, смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.