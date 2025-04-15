Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,07

EUR

47,03

+0,11

Наличный курс:

USD

40,98

40,87

EUR

46,81

46,50

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы получили "энергетических" кредитов на почти 1 млрд грн, а бизнес — более 10 млрд грн

солнечные панели
Фото: Freepik

В Украине активно развивается система децентрализованной генерации: устанавливаются газопоршневые, когенерационные установки, солнечные панели и генераторы. Благодаря государственным программам украинцы уже взяли "энергетических" кредитов почти на 1 млрд грн, а бизнес — более чем на 10 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, прошлой зимой запущено 148 когенерационных установок и 84 модульных котельных общей мощностью 268 МВт.

Шмыгаль отметил, что в этом году запланировано установка еще 420 установок и котельных, в первую очередь в прифронтовых регионах.

Премьер-министр подчеркнул, что популярностью пользуются государственные программы поддержки бизнеса и граждан, которые привлекают энергетические кредиты по установке газопоршневых, когенерационных установок, ветряков, солнечных панелей и генераторов.

Так, за 10 месяцев реализации программы бизнес получил более 10 млрд грн, что обеспечит установку около 640 МВт. А кредитование физических лиц приближается к 1 млрд грн.

Заметим, согласно данным Национального банка Украины, с 1 июня 2024 по 31 марта 2025 года банки получили 4086 заявок на кредитование восстановления энергетической инфраструктуры на сумму 83,9 млрд грн и начали финансирование на 16,7 млрд грн.

О финансировании альтернативной энергетики

Напомним, в 2024 году правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на   закупку энергетического оборудования как для граждан, так и бизнеса.

Чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства, и предоставить пакет документов, определенных банком.

Сумма кредита может составлять до 5 млн. грн. сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в комбинации с программой "ГринДИМ", ОСМД и ЖСК в рамках этой программы, смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.

Автор:
Светлана Манько