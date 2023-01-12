Зачем вашей топ-команде аджайл-коуч

В голливудских фильмах мы привыкли видеть коуча в образе гуру, который вдохновляет владельца бизнеса, дает ему философские советы и учит медитировать. Но это совсем не о реалиях современного коуча, тем более того, который работает по методике аджайл.

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О том, как работает аджайл-коуч и какие положительные изменения он приносит топ-команде, рассказывает Юрий Козий – управляющий партнер agiledrive.

Кто такой аджайл-коуч

Аджайл коуч – это и тренер, и фасилитатор, и консультант. Он имеет опыт проектного менеджмента и хорошо разбирается в людях.

В крупных мировых компаниях сейчас работают армии аджайл-коучей. Они запускают команды, переориентируют компанию на новейшие методы работы, фокусируют работу компании на клиенте.

Важно работать именно с топ-командой, чтобы трансформации были успешными. Для того чтобы компания была гибкой, то команда наверху – топ-менеджеры – должны действовать как аджайл-команда. А для этого требуется коуч в соответствии с ролевой парадигмой.

По версии бизнес-эксперта Ицхака Адизеса, руководитель бизнеса должен выполнять 4 функции:

продюсирование

предпринимательство

администрирование

интеграция

Но развить все эти функции одному человеку тяжело. Потому часть на себя может взять коуч. К примеру, если СЕО – продюсер и предприниматель, то коуч может взять роль администратора и интегратора. Он будет администрировать процесс взаимодействия топ-команды по трансформационным инициативам, интегрировать их, медиировать конфликты. Плюс именно аджайл-тренер в том, что он не только коучит команду. А также подразумевает все аспекты управления бизнесом.

Как аджайл-коуч работает с топ-командой

Некоторые руководители бизнеса нанимают фасилитаторов ежегодно, под конкретную задачу. Но гораздо эффективнее иметь одного коуча и работать с ним несколько лет. Ведь он помогает руководителям компании справиться с челленджами и друг с другом. Потому что топы не всегда работают как одна команда. Основная задача коуча – выстроить сильное взаимодействие

Аджайл-коуч фасилитирует сложные разговоры, поднимает темы, на которые руководство действительно не хочет говорить. Он помогает добиться консенсуса и строить альянсы.

Аджайл говорит, что эффективная команда – 8 человек. А в реальности топ-менеджерами могут быть 15 человек. И это уже правление, а не команда. Потому что достаточно тяжело собрать 15 гоноровых людей и провести инициативу от начала до конца, ведь у каждого свое мнение.

Важная работа аджайл-коуча – построить альянс из агентов перемен, которые есть в команде. Их могут быть двое или трое, и именно с ними следует начинать проводить инициативы. И когда между этими людьми есть альянс, они на встречах более проактивно себя проявляют. И благодаря нему происходит гармонизация политики. Руководство становится более прозрачным и начинает честно измерять происходящее в компании.

Есть также руководители, считающие, что им вообще не нужен коуч, чтобы ввести изменения. Но проблема в том, что самого себя закучить невозможно. Конечно, можно заменить часть топ-команды, чтобы новые люди что-то меняли. Но если нет политической воли кого-то увольнять, то лучше обратиться к аджайл-коуча.

Как компании понять, что пора обратиться к коучу

Если у руководителя хватает опыта и осознания, что нужно что-либо менять. Но трансформационные изменения "не улетают". К примеру, компания хочет запустить новое направление, поднять производительность какого-то департамента. Но это не удается сделать эффективно. Возможно, уже и человека назначили ответственного, ввели обучение. Но ничего не выходит. Именно за подобные кейсы берется наша команда.

Почему аджайл-коучу важно работать именно с топ-командой

Как-то ко мне обратился банк, проходивший процесс трансформации уже третий год. С ними работало 15 коучей, но не было заметного результата. А проблема была в продакт-оунере, потому что никто четко не знал, в чем его работа и кто он вообще такой. Я понимал, что там, скорее всего, была политическая подоплека. Был статус-кво, который устраивал руководство, потому что кому-то это было выгодно. И соответственно, не менялась ситуация с ответственностями и ролями. Именно поэтому, когда ко мне обращаются мидл-менеджеры по трансформации, я отвечаю, что сначала буду говорить с ключевыми топами. Потому что изменения должны начинаться на их уровне.

Какой критический термин для изменений с коучем

Приблизительно за полгода можно понять, выбран ли коуч – ваш специалист. Наши клиенты сотрудничают с нами в основном 2 года. Этого достаточно, чтобы двигались стратегические инициативы, сплачивалась все сильнее топ-команда, а внутренние агенты перемен получили больше власти.

Как инициируются изменения в компании

Когда мы приходим в компанию, а трансформация не двигается, это значит, что те люди, которые в голове изменений не имеют достаточного влияния и власти. Если ничего не меняется, значит, преобладают оппоненты в количестве и силе власти. Если в команде из 15 человек есть трое драйверов, заодно, большинство – нейтральные и еще 2-3 блокера, то это уже хорошо. Можно сказать, что перемены произойдут. Ключевой результат наших трансформаций – это изменение политической конъюнктуры. То есть трансформаторы получают больше власти, а те, кто тормозят этот процесс – ее теряют. Ибо все остальные наблюдают за этим торможением. И поэтому политическое направление команды становится правильным.

Мифы об аджайл-коучих

Достичь изменений компании с аджайл-коучем можно быстро

Если у компании более 500 работников, то сотрудничество с коучем – это история на несколько лет. Это скорее будет инвестиция, потому что финансовую выгоду быстро увидеть не получится. К этому нужно быть готовым, ведь в первый год прямых преимуществ вы не будете наблюдать.

Сначала работникам психологически трудно даваться изменения. Им будет сложно привыкнуть к новому способу работы. Но это не значит, что снизится производительность.

Также важно помнить, что коуч – это не теоретик. Это лидер с практическим опытом и особенно с опытом фейловых трансформаций. Он готов "женить" вашу реальность с теорией. Коуч имеет психоэмоциональную зрелость. Он должен быть на уровне с топ-командой, если вы реально хотите что-нибудь изменить.

Стать коучем может кто-нибудь из команды в компании

На самом деле мало кто может заменить СЕО изнутри топ-команды. Преимущественно никто. Незрелые СЕО часто выбирают для коммуникации одного человека и не общаются равномерно с командой. Тогда работники не понимают, кто на самом деле с ними общается. Коуч – это тот человек, который усилит СЭО, вовлечет его в стратегию, коммуникацию. И тот, кто выдержит напряжение. Ибо с сильными людьми не так просто работать. Плюсы именно аджайл-коуча в том, что он понимает все процессы: проектный менеджмент, продуктовое направление. И тоже может выступить консультантом. А не просто коучить СЭО, его личностные барьеры. То есть это один человек, который может с командой многое сделать.

Если коуч внутренний, он будет репортировать кому-то из команды, а не СЕО. А такая коммуникация не эффективна.

Один мой знакомый аджайл-коуч рассказал, что год своей работы потратил на то, чтобы СЕО начал его узнавать и перебрасываться несколькими словами в лифте. Он понимал, что такова внутренняя политика компании. Хотя сам СЕО его нанял и отдавал себе отчет, для чего это нужно.

Лучшая история – это микс наружного и внутреннего коуча. Все внутренние, с которыми мы работали, говорили, что это идеально, когда есть аджайл снаружи и они внутри. Внутренние коучи изучают контекст, "пробивают стены", а внешние "пробивают большие стены", политические. Которые изнутри не разрушить.

Вместо выводов

В Европе многие понимают, что аджайл-коуч – это неотделимая часть трансформаций в команде. А некоторые украинские СЕО еще не росли до осознания, что это важно. Они ожидают от своей топ-команды самостоятельного решения вопросов. А сама команда не знает, что она может пригласить коуча, который поможет не только топ-менеджерам.

Важно понимать, что аджайл-коуч влияет не только на результаты бизнеса, но и на внутреннюю атмосферу в топ-команде – уменьшает дистанцию между руководителями.

Как-то я работал с одной продакт-оунершей. И она постоянно переносила наши встречи из-за работы над презентацией для СЕО. Оказалось, что проверок презентации слишком много. Ее постоянно отсылали на доработку на каждом этапе разные топы. Тогда я обратился в СЕО и объяснил ему, что руководители его компании вместо того, чтобы продуктивно работать шлифуют слайды презентации. И этот вопрос решился быстро.

Именно поэтому в компании так важна эффективная коммуникация и прозрачность. И одна из важнейших задач аджайл-коуча – наладить эту коммуникацию.