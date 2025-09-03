Законопроект №12439: точка в заказных уголовных делах или новая запятая?

Бизнес ждал этого более полутора лет. Законопроект №12439 обещает положить конец практике "вечных" арестов средств, безосновательных обысков и заказных производств. Действительно ли он станет щитом для предпринимателей или только откроет новые лазейки для правоохранителей?

В ближайшие дни Верховная Рада во втором чтении будет рассматривать финальную версию приоритетного законопроекта, над которым Совет по поддержке предпринимательства, адвокаты и ведущие бизнес-ассоциации Украины работали более полутора лет. Цель документа — усовершенствование гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства. Бизнес долго ждал этих изменений, хотя поддержаны не все предложения, а часть антикоррупционных активистов призывает народных депутатов воздержаться от голосования.

Законопроект предусматривает изменение подхода к проведению безотлагательных обысков, установление четких временных рамок ареста средств по делам бизнеса и сроков возврата имущества, а также новые правила регистрации преступлений.

У документа есть значительные шансы стать Законом и привнести положительные изменения в уголовный процесс, что будет способствовать стабильности экономики. В то же время ряд важных наработок остался без внимания.

Ликвидация "вечных" арестов средств

Стороне обвинения сегодня достаточно просто получить от суда разрешение на арест изъятых средств. Такие аресты могут продолжаться годами, а их отмена является слишком сложным процессом. Законопроект устанавливает, что в уголовных производствах без уведомления о подозрении арест средств или других ценностей может занять не более четырех месяцев. Его можно продлить, но только обоснованно, с указанием конкретного срока. Если достаточных оснований нет, суд отказывает в продлении ареста.

Важно и то, что проект предусматривает возврат активов в течение 30 дней на основании определения следственного судьи об отмене ареста или постановления о закрытии производства. Повторное представление об аресте возможно только при наличии новых обстоятельств или доказательств. Это делает невозможным практику, когда правоохранительные органы игнорировали решения суда, затягивали их выполнение или пытались повторно наложить арест через "лояльного" судью.

Вместе с тем, в документе появился и новый риск — право на апелляционное обжалование определения об отмене ареста. Если раньше такие решения должны были выполняться немедленно, теперь их реализацию можно будет затягивать или отменять решением "лояльного" апелляционного суда.

Положительной новеллой является то, что в случае закрытия дела прокурором или следователем дополнительно обращаться в суд для снятия ареста не требуется: постановление об аресте автоматически утрачивает силу.

Обыски: новые ограничения

Законопроект отменяет возможность проведения неотложных обысков в рамках дел об экономических преступлениях. Они будут разрешены только для спасения жизни людей или имущества, а также в случае преследования лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях: против основ национальной безопасности, умышленном убийстве, террористических актах, бандитизме, контрабанде оружия, наркотиков или культурных ценностей.

Кроме того, вводится право на апелляционное обжалование определения о легализации безотлагательного обыска. Владельцу помещения или имущества обязательно будут сообщать о судебном заседании, которое дает ему право присутствовать и высказать свои возражения.

Регистрация уголовных производств

Сведения в ЕРДР будут теперь вноситься только тогда, когда заявление содержит достаточные данные об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения. Это должно снизить нагрузку на правоохранительные органы, которые нередко вынуждены регистрировать откровенно бесперспективные дела. В то же время, такой подход может усложнить доступ потерпевших к правосудию: следователи смогут отказывать в регистрации, ссылаясь на отсутствие состава преступления.

Регистрация преступлений в сфере хозяйственной деятельности

Отдельно предлагается, чтобы преступления в сфере хозяйственной деятельности, совершенные должностными лицами субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по ст. 191 УК, регистрировали исключительно руководители прокуратур.

Преимущества такой модели:

Фокус ответственности: решение принимает конкретное должностное лицо, которое будет нести персональную ответственность. Уменьшение латентности: если "заказ" все же состоится, станет очевидно, что прокуратура напрямую причастна к его инициированию. Ограничение полномочий рядовых следователей, которые не смогут инициировать дела без надлежащих оснований.

Риски:

Человеческий фактор: гарантия добропорядочности прокурора не является стопроцентной. Централизация коррупционных решений: недобропорядочный руководитель может превратиться в "фильтр" для легализации заказных дел.

Что осталось без внимания

Контроль за предоставлением судьями разрешений на обыск. Была правка к законопроекту, которая предоставляла владельцу изъятого в ходе обыска имущества право ознакомиться с материалами дела, на основании которого было предоставлено разрешение на такой обыск. Также предлагалось предоставить право на обжалование определения о проведении обыска, однако этот важный инструмент не был поддержан депутатами.

Предлагалось еще одно важное изменение — право обращения к высшему прокурору с ходатайством о нарушении подследственности. Однако народные избранники проигнорировали правку, позволяющую в случае отказа обжаловать решение в суде.

Кроме того, депутаты почему-то забыли о проблеме применения непомерных залогов. Такие залоги слишком часто становятся элементом давления как на самих подозреваемых, так и на субъектов хозяйствования, которых они представляют.

Итог

Впервые за многие годы в законодательстве закладываются более действенные механизмы противодействия давлению правоохранительных органов и их злоупотреблениям. Именно поэтому законопроект №12439 чрезвычайно важен и требует безусловной поддержки.

Возможность для бизнеса получить закон в свою поддержку — очень редкое явление. И когда столько работы было сделано в течение длительного времени, обидно видеть, как появляются лозунги активистов о неподдержке такого закона, прикрываясь проведенными реформами БЭБ и ограничением полномочий НАБУ.

Будем откровенны: законы не могут в полной мере защитить личность от злоупотреблений. Реальное уменьшение давления на бизнес возможно только благодаря эффективной работе правоохранительных органов и жесткому контролю за дисциплиной правоохранителей.