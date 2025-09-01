НАБУ и САП раскритиковали законопроект о защите бизнеса: почему он вредит борьбе с коррупцией

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выступили с критикой законопроекта №12439. Этот документ, который готовится ко второму чтению в Верховной Раде, преследует цель якобы "защитить бизнес", но, по мнению антикоррупционных органов, может заблокировать расследование дел о топкоррупции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию НАБУ.

В совместном обращении антикоррупционные органы отметили, что предложенные изменения, в частности, от депутатов Максима Бужанского и Григория Мамки, создают серьезные препятствия для работы правоохранителей. Среди самых рискованных предложений:

подмена судебных решений — предлагается признать правомерными действия, если они соответствуют "разъяснениям" от регуляторных органов. Фактически речь идет о замене решения суда произвольными трактовками чиновников, предоставленными даже в индивидуальном порядке;

запрет неотложных обысков — предлагается сделать невозможным проведение неотложного обыска по делам относительно предложения, обещания или предоставления взятки, или злоупотребление влиянием без соответствующего определения следственного судьи.

"НАБУ и САП убеждены, что предложенные изменения не отвечают Конституции и принципу равенства перед законом, дают инструменты для безнаказанности топкоррупционеров, ставят под угрозу текущие расследования и направлены в суд дела", - говорится в заявлении.

НАБУ и САП призывают народных депутатов не поддерживать этот законопроект, поскольку его принятие нанесет болезненный удар по всей антикоррупционной системе Украины.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил, что принятие закона 4560-IX окончательно восстановило независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.