"Такая информация уже есть": руководители НАБУ и САП допустили попытки их замены

Руководители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – Семен Кривонос и Александр Клименко – заявили о возможных попытках их замены. Это, по их мнению, может стать следующим шагом давления на антикоррупционные институты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на брифинг " Результаты работы НАБУ и САП в первом полугодии 2025 года ", который состоялся 8 августа в Киеве.

"Мы так думаем, у нас есть такая соответствующая информация, что следующим этапом может быть в том числе атака персонально на руководителей . Ну, типа, давайте что-то придумаем, накопим критическую массу, начнем перезагрузку руководства НАБУ и САП под какими-то теми или иными поводами . Мы знаем, кто это организует, мы знаем, кто это планирует...", – заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

По его словам, руководство антикоррупционных органов все время ощущает на себе давление – от законодательных инициатив до намеков и завуалированных угроз.

"Вчера снова началось по тем же телеграмм-каналам, такая же медиакампания, которая была сразу по Бюро и САП. Она снова вчера началась, уже непосредственно по руководству. Есть какие-то идеи вернуть бывших сотрудников уволенных высокопоставленных на свои должности из-за судебных решений в НАБУ", — рассказал глава НАБУ.

Кривонос подчеркнул, что руководство антикоррупционных органов готово к такому развитию событий и будет открыто общаться с обществом.

Глава САП Александр Клименко подтвердил наличие такой информации. Он считает, что попытки сменить руководителей являются реакцией на неудавшиеся предварительные атаки, когда общество не поддержало идею подчинить антикоррупционные институты.

"Действительно, такая информация уже есть. Смотрите, после проведенной неудачной атаки сделали выводы… Не удается, общество не хочет, чтобы эти институты были явно законодательно зависимы, поэтому следующий шаг – сменить руководителей, поставить просто зависимых руководителей", — отметил он.

Напомним, 1 августа директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил, что принятие закона 4560-IX окончательно восстановило независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.