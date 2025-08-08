"Така інформація уже є": керівники НАБУ і САП припустили спроби їх заміни

Керівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) — Семен Кривонос та Олександр Клименко — заявили про ймовірні спроби їх заміни. Це, на їхню думку, може стати наступним кроком тиску на антикорупційні інституції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на брифінг "Результати роботи НАБУ та САП у першому півріччі 2025 року", який відбувся 8 серпня в Києві.

"Ми так думаємо, у нас є така відповідна інформація, що наступним етапом може бути в тому числі атака персонально на керівників. Ну, типу, давайте щось придумаємо, назбираємо критичну масу, почнемо перезавантаження керівництва НАБУ і САП під якимись тими чи іншими приводами. Ми знаємо, хто це організовує, ми знаємо, хто це планує…", — заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

За його словами, керівництво антикорупційних органів весь час відчуває на собі тиск – від законодавчих ініціатив до натяків і завуальованих погроз.

"Вчора знову розпочалося по тих самих телеграм-каналах, така сама медіакампанія, яка була одразу по Бюро і САП. Вона знову вчора розпочалася, вже безпосередньо по керівництву. Є якісь ідеї повернути колишніх співробітників звільнених високопосадових на свої посади через судові рішення до НАБУ", — розповів глава НАБУ.

Кривонос підкреслив, що керівництво антикорупційних органів готове до такого розвитку подій і буде відкрито комунікувати з суспільством.

Керівник САП Олександр Клименко підтвердив наявність такої інформації. Він вважає, що спроби змінити керівників є реакцією на невдалі попередні атаки, коли суспільство не підтримало ідею підпорядкувати антикорупційні інституції.

"Дійсно, така інформація уже є. Дивіться, після проведеної атаки невдалої зробили висновки… Не вдається, суспільство не хоче, щоб ці інституції були явно законодавчо залежні, тому наступний крок – змінити керівників, поставити просто залежних керівників", — зазначив він.

Нагадаємо, 1 серпня директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що ухвалення закону 4560-IX остаточно відновило незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.