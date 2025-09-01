НАБУ і САП розкритикували законопроєкт про захист бізнесу: чому він шкодить боротьбі з корупцією

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) виступили із критикою законопроєкту №12439. Цей документ, який готується до другого читання у Верховній Раді, має на меті нібито "захистити бізнес", але, на думку антикорупційних органів, може заблокувати розслідування справ про топкорупцію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію НАБУ.

У спільному зверненні антикорупційні органи зазначили, що запропоновані зміни, зокрема від депутатів Максима Бужанського та Григорія Мамки, створюють серйозні перешкоди для роботи правоохоронців. Серед найризикованіших пропозицій:

п ідміна судових рішень — пропонується визнати правомірними дії, якщо вони відповідають "роз’ясненням" від регуляторних органів. Фактично йдеться про підміну рішення суду довільними трактуваннями чиновників, наданими навіть в індивідуальному порядку;

заборона невідкладних обшуків — пропонується унеможливити проведення невідкладного обшуку у справах щодо пропозиції, обіцянки або надання хабаря, або зловживання впливом без відповідної ухвали слідчого судді.

"НАБУ і САП переконані, що запропоновані зміни не відповідають Конституції та принципу рівності перед законом, дають інструменти для безкарності топкорупціонерів, ставлять під загрозу поточні розслідування та скеровані до суду справи", — зазначено у заяві.

НАБУ і САП закликають народних депутатів не підтримувати цей законопроєкт, оскільки його ухвалення завдасть болісного удару по всій антикорупційній системі України.

