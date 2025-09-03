Законопроєкт №12439: крапка у замовних кримінальних справах чи нова кома?

Бізнес чекав цього понад півтора року. Законопроєкт №12439 обіцяє покласти край практиці “вічних” арештів коштів, безпідставних обшуків та замовних проваджень. Та чи справді він стане щитом для підприємців, чи лише відкриє нові лазівки для правоохоронців?

У найближчі дні Верховна Рада у другому читанні розглядатиме фінальну версію пріоритетного законопроєкту, над яким Рада з питань підтримки підприємництва, адвокати та провідні бізнес-асоціації України працювали понад півтора року. Мета документа — удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження. Бізнес довго очікував цих змін, хоча підтримано не всі пропозиції, а частина антикорупційних активістів закликає народних депутатів утриматися від голосування.

Законопроєкт передбачає зміну підходу до проведення невідкладних обшуків, встановлення чітких часових меж арешту коштів у справах бізнесу та строків повернення майна, а також нові правила реєстрації злочинів.

Документ має значні шанси стати Законом і принести позитивні зміни у кримінальний процес, що сприятиме стабільності економіки. Водночас низка важливих напрацювань залишилася поза увагою.

Ліквідація "вічних" арештів коштів

Стороні обвинувачення сьогодні доволі просто отримати від суду дозвіл на арешт вилучених коштів. Такі арешти можуть тривати роками, а їх скасування є надто складним процесом. Законопроєкт встановлює, що у кримінальних провадженнях без повідомлення про підозру арешт на кошти чи інші цінності може тривати не більше чотирьох місяців. Його можна продовжити, але лише обґрунтовано, із зазначенням конкретного строку. Якщо достатніх підстав немає, суд відмовляє у продовженні арешту.

Важливо й те, що проєкт передбачає повернення активів у строк до 30 днів на підставі ухвали слідчого судді про скасування арешту або постанови про закриття провадження. Повторне подання клопотання про арешт можливе лише за наявності нових обставин чи доказів. Це унеможливлює практику, коли правоохоронні органи ігнорували рішення суду, затягували їх виконання чи намагалися повторно накласти арешт через "лояльного" суддю.

Разом з тим у документі з’явився і новий ризик — право на апеляційне оскарження ухвали про скасування арешту. Якщо раніше такі рішення мали виконуватись негайно, тепер їх реалізацію можна буде затягувати, або скасовувати рішенням "лояльного" апеляційного суду.

Позитивною новелою є те, що у випадку закриття справи прокурором або слідчим додатково звертатися до суду для зняття арешту не потрібно: ухвала про арешт автоматично втрачає чинність.

Обшуки: нові обмеження

Законопроєкт скасовує можливість проведення невідкладних обшуків у справах щодо економічних злочинів. Вони дозволятимуться лише для врятування життя людей чи майна, а також у разі переслідування осіб, підозрюваних у тяжких та особливо тяжких злочинах: проти основ національної безпеки, умисному вбивстві, терористичних актах, бандитизмі, контрабанді зброї, наркотиків чи культурних цінностей тощо.

Крім того, вводиться право на апеляційне оскарження ухвали про легалізацію невідкладного обшуку. Власника приміщення чи майна обов’язково повідомлятимуть про судове засідання, що надає йому право бути присутнім та висловити свої заперечення.

Реєстрація кримінальних проваджень

Відомості до ЄРДР відтепер вноситимуться лише тоді, коли заява містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Це має зменшити навантаження на правоохоронні органи, які нерідко змушені реєструвати відверто безперспективні справи. Водночас такий підхід може ускладнити доступ потерпілих до правосуддя: слідчі зможуть відмовляти у реєстрації, посилаючись на відсутність складу злочину.

Реєстрація злочинів у сфері господарської діяльності

Окремо пропонується, щоб злочини у сфері господарської діяльності, вчинені службовими особами суб’єктів підприємницької діяльності, у тому числі за ст. 191 ККУ, реєстрували виключно керівники прокуратур.

Переваги такої моделі:

Фокус відповідальності: рішення ухвалює конкретна посадова особа, яка нестиме персональну відповідальність. Зменшення латентності: якщо "замовлення" все ж відбудеться, стане очевидно, що прокуратура безпосередньо причетна до його ініціювання. Обмеження повноважень рядових слідчих, які не зможуть ініціювати справи без належних підстав.

Ризики:

Людський фактор: гарантія доброчесності прокурора не є стовідсотковою. Централізація корупційних рішень: недоброчесний керівник може перетворитися на "фільтр" для легалізації замовних справ.

Що, на жаль, залишилося поза увагою

Контроль за наданням суддями дозволів на обшук. Була правка до законопроєкту, яка надавала власнику вилученого в ході обшуку майна право ознайомитися з матеріалами справи, на підставі якої було надано дозвіл на такий обшук. Також пропонувалося надати право на оскарження ухвали про проведення обшуку, однак цей важливий інструмент не був підтриманий депутатами.

Пропонувалася ще одна важлива зміна — право звернення до вищого прокурора з клопотанням про порушення підслідності. Однак народні обранці проігнорували правку, яка давала можливість у випадку відмови оскаржити рішення в суді.

Крім того, депутати чомусь забули про проблему застосування непомірних застав. Такі застави занадто часто стають елементом тиску як на самих підозрюваних, так і на суб’єктів господарювання, яких вони представляють.

Підсумок

Вперше за багато років у законодавстві закладаються дієвіші механізми протидії тиску правоохоронних органів та їхнім зловживанням. Саме тому законопроєкт №12439 є надзвичайно важливим і потребує безумовної підтримки.

Можливість для бізнесу отримати закон на свою підтримку — дуже рідкісне явище. І коли стільки роботи було зроблено протягом тривалого часу, прикро бачити, як з’являються лозунги активістів про непідтримку такого закону, прикриваючись проведеними реформами БЕБ та обмеженням повноважень НАБУ.

Будьмо відвертими: закони не можуть у повній мірі захистити особу від зловживань. Реальне зменшення тиску на бізнес можливе лише завдяки ефективній роботі правоохоронних органів та жорсткому контролю за дисципліною правоохоронців.