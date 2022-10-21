Зима и безопасность: 5 советов для бизнеса

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Активная фаза этой войны началась зимой и была неожиданной для большинства бизнесов в Украине. Хотя не только бизнесов.

Так, по информации, которую мы наблюдали среди членов Европейской Бизнес Ассоциации, 99% не верили в то, что в центре Европы могут произойти такие ужасающие события. Так что предприниматели готовили планы «А, Б, В» на случай возможного вторжения, но таких масштабов не ожидал никто.

Казалось, что государство знало больше и должно было обеспечить большую безопасность своих структур. Сейчас трудно точно сказать, удалось им реализовать эти планы и насколько масштабными они были, но, вспоминая ситуацию на черниговском направлении, на Киевщине, одесской трассе и т.д., становится понятно, что на все 100% к такому подготовиться почти невозможно.

За 7 месяцев полномасштабной войны страна выстояла и мы все поняли, что следует привыкать жить с неадекватным соседом и готовиться соответственно. Зима 2022-2023 – первая военная, к которой мы подходим с пониманием угроз, ожидающих нас впереди. Согласно народным традициям мы начали готовиться к зиме еще летом.

Именно летом, по инициативе бизнеса, в рамках Европейской Бизнес Ассоциации был создан Комитет защиты и безопасности бизнеса, объединивший специалистов безопасности различных направлений, занимающихся вопросами анализа данных, военной аналитикой, физической охраной, аудитом безопасности предприятий, информационной и кибербезопасностью и многое другое.

Именно по инициативе комитета, мы провели ряд мероприятий, направленных на повышение осведомленности людей и бизнеса относительно противоминной подготовки (как раз тогда были освобождены Ирпень и Буча и многие возвращались в свои дома), короткий семинар по правилам безопасности против химической атаки (в то время была информация о подготовке химической атаки Харькова и окрестностей), одними из первых встретились с представителями Верховного Суда Украины и обсудили отдельные аспекты применения законодательства о коллаборационизме, а также затронули вопросы оценки и возмещения убытков бизнеса от военных действий.

Да, к сожалению, сегодня мы не можем точно предсказать развитие ситуации на фронте, а лишь максимально поддерживать своими силами наших мужественных воинов.

В то же время, надо понимать, что рецепта, который полностью обезопасил бы от всего – не существует, однако есть возможность подготовиться к зиме, чтобы минимизировать риски и максимально усилить защиту бизнеса и сотрудников.

Что же важно помнить или сделать?

Необходимо еще раз провести SWOT анализ своего бизнеса

Бизнес должен понять, где его клиенты сейчас, где будут, будут ли уезжать дальше зимой, или остановятся в первой точке. Мы наблюдаем активизацию миграционных процессов с востока на запад. По официальной информации, не на всех освобожденных территориях есть возможность возобновить теплоснабжение до начала холодов. Соответственно, эти люди будут мигрировать в безопасные места. Министерство экономики запустило достаточно успешную программу по релокации бизнеса в безопасные места на западе страны и максимально поддерживает во время переезда. Почтовые операторы сегодня делают титаническую работу, доставляя посылки, документы и многое полезное по всей стране, обеспечивая не только связь между людьми, но и помогая многим бизнесам реализацией своей продукции. Поэтому важно тщательно продумать, куда люди мигрируют, определить возможности диверсификации своих логистических мощностей и продумать возможные расширения, сужения или изменения ассортимента продукции. Согласно этому анализу следует продумать и вопросы организации складов и пути перемещения продукции.

Провести аудит своего имущества

По всем прогнозам, эта зима будет тяжелой и определяющей для нашего государства. Ракеты все чаще прилетают по критической инфраструктуре городов и, как следствие, все больше территорий остается без таких базовых вещей, как водоснабжение, тепло, электроэнергия. Именно поэтому стоит подумать как максимально обезопасить свои помещения, а именно – купить генераторы, сделать запасы воды, утеплить стены, трубы. Следует также обратить внимание на усиление охраны и организацию видеонаблюдения. Как вариант, организовать совместные патрули с партнерами. Если бизнес находится около рек или лесов, то наладить коммуникацию с лесниками. Они, как никто, знают свою территорию и смогут заранее предупредить о продвижении врага. В конце концов опыт февраля показал необходимость иметь эвакуационный план предприятия и подготовленных людей, которые готовы его реализовать.

Очень важно поддерживать людей

Только сейчас мы понимаем важность психической и психологической стойкости. Можно точно сказать, что после войны поддержка специалистов будет необходима для нас всех. Уже сейчас многие впадают в депрессию (по подсчетам экспертов, каждое пятое лицо). Рекомендации МОЗ по психологической помощи можно найти по ссылке. Очевидно, что все это прямо влияет на бизнес и его работу. Поэтому руководителям следует задуматься над тем, как помочь людям. Как вариант – организовывать встречи семей, проводить регулярное собрание коллективов и говорить о будущем, начинать новые проекты и привлекать в них как можно больше людей, организовывать тренинги по тактической и медицинской подготовке, усиливать общение коллектива с военными или волонтерами. Главная задача – показать людям, что их ценят, помнят, поддерживают. Покажите людям будущее!

Важно провести аудит своих служб безопасности

Также, по возможности, привлечь охранные и компании безопасности. В феврале очень многие службы безопасности были скомпрометированы. Вместо выполнения своих обязанностей охранники просто не вышли на работу. Хочу обратить внимание, что охрана и специалист по безопасности – это разные направления подготовки. Если у вас только группа охранников склада или магазина, то не стоит ожидать от них эффективных мер по эвакуации или перевозке людей, организации защиты критической инфраструктуры и т.д. В то же время, сегодня существуют специализированные компании, предоставляющие полный комплекс мер безопасности. Эти люди имеют дополнительную подготовку как физическую, так и психологическую, могут и знают, как правильно организовывать эвакуацию людей, коллективов, материальных ценностей, обеспечивать защиту во время вооруженных нападений и многое другое. Хотя большинство таких людей сейчас находятся на передовой, многие из них все еще работают и помогают бизнесам, посольствам, государству и могут оказывать консультации и поддержку в критических ситуациях.

Обеспечить сохранность знаний и процессов своего бизнеса

Профессионалы сегодня называют «обеспечение постоянства и непрерывности бизнеса». Речь идет о возможности переноса своих данных в облако, обеспечения безопасности своих баз данных и внутренних систем, прописания коммуникации для принятия решений дистанционно, обеспечения сохранения важных документов компании и сотрудников (корпоративные документы, устав организации, бухгалтерские документы, трудовые книжки и т.п.). Важно понимать, что к этой зиме нужно готовиться! Основные усилия государства сейчас направлены на обеспечение нашей физической безопасности и освобождение наших земель от захватчиков России. Бизнес же должен быть готов защищать себя и отстаивать экономический фронт.

Искренне надеюсь всем предпринимателям это удастся сделать! И приглашаю на платформу Комитета защиты и безопасности бизнеса – для обмена опытом и поиска лучших решений для защиты бизнеса.

Фото: ua.depositphotos.com