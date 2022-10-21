Безпекові виклики зими: 5 порад для бізнесу

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Активна фаза цієї війни почалась взимку і була неочікуваною для більшості бізнесів в Україні. Хоча, не лише бізнесів.

Так, за інформацією, що ми спостерігали серед членів Європейської Бізнес Асоціації, 99% не вірили в те, що в центрі Європи можуть мати місце такі жахливі події. Тож підприємці готували плани «А, Б, В» на випадок можливого вторгнення, але таких масштабів не очікував ніхто.

Здавалось, що держава знала більше і повинна була забезпечити більшу безпеку своїх структур. Зараз важко точно сказати чи вдалось їм реалізувати ці плани і наскільки масштабними вони були, але, згадуючи ситуацію на чернігівському напрямку, на Київщині, одеській трасі, тощо стає зрозуміло, що на всі 100% до такого підготуватись майже неможливо.

За 7 місяців повномасштабної війни країна вистояла і ми всі зрозуміли, що варто звикати жити з неадекватним сусідом та відповідно готуватись. Зима 2022-2023 – перша воєнна, до якої ми підходимо з розумінням загроз, які нас очікують попереду. За народними традиціями, ми почались готуватись до зими ще влітку. Саме влітку, за ініціативи бізнесу, в рамках Європейської Бізнес Асоціації був створений Комітет захисту та безпеки бізнесу, який об’єднав спеціалістів безпеки різних напрямків, які займаються питаннями аналізу даних, військовою аналітикою, фізичною охороною, аудитом безпеки підприємств, інформаційною та кібер безпекою та багато іншим. Саме за ініціативи комітету, ми провели ряд заходів, які були спрямовані на підвищення обізнаності людей та бізнесу щодо протимінної підготовки (якраз тоді були звільнені Ірпінь та Буча і багато людей повертались в свої домівки), короткий семінар щодо правил безпеки проти хімічної атаки (в цей час була інформація про підготовку хімічної атаки Харкова та околиць), одними з перших зустрілись з представниками Верховного Суду України та обговорили окремі аспекти застосування законодавства щодо колабораціонізму, а також торкнулись питань оцінки та відшкодування збитків бізнесу від військових дій.

Так, на жаль, сьогодні ми не можемо точно передбачити розвиток ситуації на фронті, а лише максимально підтримувати своїми силами наших мужніх воїнів.

Водночас, треба розуміти, що рецепту, який би повністю убезпечив від всього – не існує, проте є можливість підготуватись до зими, щоб мінімізувати ризики та максимально посилити захист бізнесу та співробітників.

Що ж важливо пам’ятати чи зробити?

Необхідно провести ще раз SWOT аналіз свого бізнесу

Бізнес повинен зрозуміти де їх клієнти є, де будуть, чи будуть їхати далі взимку, чи зупиняться в першій точці. Ми спостерігаємо активізацію міграційних процесів зі сходу на захід. За офіційною інформацією, не на всіх звільнених територіях є можливість відновити теплопостачання до початку холодів. Відповідно, ці люди будуть мігрувати в безпечні місця. Міністерство економіки запустило досить успішну програму щодо релокації бізнесу в безпечні місця на заході країни та максимально підтримує під час переїзду. Поштові оператори сьогодні роблять титанічну роботу, доставляючи посилки, документи та багато чого корисного по всій країні, забезпечуючи не тільки зв’язок між людьми, але і допомагаючи багатьом бізнесам реалізацією своєї продукції. Тож важливо ретельно продумати, куди саме люди мігрують, визначити можливості диверсифікації своїх логістичних потужностей і продумати можливі розширення, звуження чи зміни асортименту продукції. Відповідно до цього аналізу, варто продумати і питання організації складів та шляхи переміщення продукції.

Провести аудит свого майна

За усіма прогнозами, ця зима буде важкою і визначальною для нашої держави. Ракети все частіше прилітають по критичній інфраструктурі міст і, як наслідок, все більше територій залишається без таких базових речей як постачання води, тепла, електроенергії. Саме тому, варто подумати як максимально убезпечити свої приміщення, а саме – купити генератори, зробити запаси води, утеплити стіни, труби. Варто також звернути увагу на посилення охорони та організацію відеоспостереження. Як варіант, організувати спільні патрулі з партнерами. Якщо бізнес знаходиться біля рік чи лісів, то налагодити комунікацію з лісниками та рибагенцією. Вони як ніхто знають свою територію та зможуть заздалегідь попередити про просування ворога. Врешті решт, досвід лютого показав необхідність мати евакуаційний план підприємства та підготовлених людей, які готові його реалізувати.

Дуже важливо підтримувати людей

Тільки зараз ми розуміємо важливість психічної та психологічної стійкості. Можна точно сказати, що після війни підтримка спеціалістів буде необхідною для нас всіх. Вже зараз багато людей впадають в депресію (за підрахунками експертів, кожна п’ята особа). Рекомендації МОЗ щодо психологічної допомоги можна знайти за посиланням. Очевидно, що це все прямо впливає на бізнес та його роботу. Тож керівникам варто задуматись над тим як допомогти людям. Як варіант – організовувати зустрічі сімей, проводити регулярні збори колективів та говорити про майбутнє, починати нові проєкти та залучати в них якомога більше людей, організовувати тренінги з тактичної та медичної підготовки, посилювати спілкування колективу з військовими або волонтерами. Головне завдання – показати людям, що їх цінують, пам’ятають, підтримують. Покажіть людям майбутнє!

Важливо провести аудит своїх служб безпеки

Також, за можливості, залучити охоронні та безпекові компанії. В лютому дуже багато служб безпеки були скомпрометовані. Замість виконання своїх обов’язків, охоронці просто не вийшли на роботу. Хочу звернути увагу, що охорона і спеціаліст з безпеки – це РІЗНІ напрямки підготовки. Якщо у вас лише група охоронців складу чи магазину, то не варто очікувати від них ефективних заходів щодо евакуації чи перевезенні людей, організації захисту критичної інфраструктури тощо. Водночас, сьогодні існують спеціалізовані компанії, які надають повний комплекс безпекових заходів. Ці люди мають додаткову підготовку як фізичну, так і психологічну, можуть і знають як правильно організовувати евакуацію людей, колективів, матеріальних цінностей, забезпечувати захист під час збройних нападів та багато іншого. Хоча більша частина таких людей зараз знаходиться на передовій, багато з них все ще працюють та допомагають бізнесам, посольствам, державі і можуть надавати консультації та підтримку в критичних ситуаціях.

Забезпечити збереження знань та процесів свого бізнесу

Професіонали сьогодні це називають «забезпечення сталості та неперервності бізнесу». Мова йде про можливість перенесення своїх даних в хмару, забезпечення безпеки своїх баз даних та внутрішніх систем, прописання комунікації для прийняття рішень дистанційно, забезпечення збереження важливих документів компанії та співробітників (корпоративні документи, статут організації, бухгалтерські документи, трудові книжки тощо). Важливо розуміти, що до цієї зими необхідно готуватись! Основні зусилля держави зараз спрямовані на забезпечення нашої фізичної безпеки та звільнення наших земель від загарбників рф. Бізнес же повинен бути готовим захищати себе і відстоювати економічний фронт.

Щиро сподіваюсь всім підприємцям це вдасться зробити! І принагідно запрошую на платформу Комітету захисту та безпеки бізнесу – для обміну досвідом та пошуку найкращих рішень для захисту бізнесу.

Фото: ua.depositphotos.com