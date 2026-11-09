Собственный бренд вместо рекламы: как блоггеры превращают аудиторию в бизнес

Рекламные интеграции остаются основным источником дохода для большинства украинских блоггеров. Но все больше инфлюэнсеров пытаются перейти от продажи чужих товаров к собственным проектам. Dilo разобралось оправдывает ли этот переход ожидания и с какими рисками он связан.

Аудитория как стартовый капитал

Главное преимущество блогера, запускающего бизнес, в уже существующем доверии. Маркетологиня Валерия Ромащенко отмечает, что обычные компании тратят сотни тысяч гривен на узнаваемость и формирование лояльности. У Блогера уже есть все это. По ее словам, важно не столько количество подписчиков, сколько их активность. Автор с 50 тысячами привлеченных подписчиков может продавать лучше инфлюэнсера с несколькими миллионами.

Пример такого перехода в SISTERS. Проект начинался как блог о косметике. Первые продажи выросли из запроса аудитории "где купить в Украине". В компании рассказали, что самым ценным стартовым ресурсом было доверие читателей и глубокое понимание продукта, а не деньги. Бизнес рос поэтапно: сначала ассортимент, затем команда, состав, логистика и маркетинг для партнеров. По итогам 2025 года чистая прибыль SISTERS составила 10 млн. грн.

Какую нишу выбрать

Самые перспективные ниши, по мнению Ромащенко, те, где личность блоггера органически связана с продуктом. Это косметика, уход, одежда, аксессуары, товары для дома, еда и напитки. Особенно выгодны товары регулярного спроса, потому что бизнесу важно, чтобы клиент возвращался.

Она советует не гнаться за самой популярной нишей, а искать ту, где у блогера самая большая экспертность. Если автор десять лет рассказывает об уходе за волосами, собственная линейка косметики будет выглядеть более естественно, чем внезапный запуск спортивного питания.

Прибыльнее или нет

За рекламную интеграцию блоггер получает фиксированный гонорар и не тратит его на производство, склад или логистику. Собственный бренд такой гарантии не дает. По словам Ромащенко, высокая выручка еще не означает высокую прибыль.

В то же время у собственного продукта есть преимущество в продвижении. Блогер может месяцами демонстрировать создание, тестирование, создание и ошибки, и аудитория привлекается еще до старта продаж. Ромащенко приводит пример бренда ODA Ксюши Манекен. По ее мнению, блоггерша не покупала рекламу у других авторов, а продвигала бренд органично.

В компании рассматривают этот вопрос пошире. Ее представители отмечают, что рекламные интеграции – это продажа внимания, а этот ресурс имеет потолок. Он зависит от алгоритмов, охватов и самого блоггера. Собственный бизнес создает актив, живущий дольше активности в стороз.

Где скрываются риски

Главный финансовый риск, по словам Ромащенко, в том, что блоггер может прекрасно продавать рекламу, но не разбираться в операционном управлении. Производство, закупки, логистика, команда, возврат товаров и налоги нуждаются в отдельных компетенциях.

В SISTERS видят ту же проблему. Многие блоггеры недооценивают операционку: производство, логистику, сертификацию, дистрибуцию. Аудитория дает хороший первый тираж, а затем начинается обычная конкуренция на полке.

Есть и репутационный риск. Если блоггер рекламирует чужой некачественный продукт, он рискует доверием. Когда продукт собственный, ответственность гораздо больше.

Зависимость от личного бренда

На старте продажи SISTERS почти полностью держались на узнаваемости основательниц. Поэтому компания сознательно строила бизнес, от нее не зависящий. В SISTERS объяснили, что теперь личный бренд работает как усилитель, а не фундамент. Системные продажи держатся на процессах: работе с партнерами по стране, планировании активностей и сотнях коллабораций с блоггерами каждый год.

Розница SISTERS сохранила как "лабораторию". Там тестируют механики, а рабочие решения масштабируют партнерскую сеть. Основным драйвером роста сегодня есть дистрибуция. Она работает как отдельная компания Adélfes. В SISTERS подчеркивают, что ребрендинг был нужен, чтобы дистрибуция выглядела независимым игроком, а не "тем самым Sisters, только оптом".

Рынок меняется

По мнению маркетолога, рынок инфлюэнс-маркетинга меняется ежедневно. Он постепенно переходит от продажи охватов к продаже бизнес-результата. Брендам уже недостаточно миллиона просмотров. Они хотят знать, сколько людей перешли на сайт, сколько купили и окупилась ли кампания.

Собственные бизнесы, по ее мнению, не вытеснят рекламу. В то же время станет больше гибридных моделей, когда блоггер развивает свой продукт и одновременно сотрудничает с рекламодателями. Инфлюэнсеры перестают быть только каналом коммуникации и сами становятся брендами, конкурирующими за покупателя.

В SISTERS рекомендуют блоггерам не ограничиваться выбором меж рекламой и своим брендом. Истинная ценность состоит в том, чтобы экспертиза работала без автора в кадре. Ромащенко подытоживает так: популярность может обеспечить первую продажу, но вторую обеспечит только качественный продукт.