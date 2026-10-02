Не только реклама: как украинские блоггеры зарабатывают в 2026 году

Реклама остается для украинских блоггеров главным способом заработка, но зарабатывают они не только на интеграциях. Авторы продают собственные курсы и мерчи, получают процент от продаж по своим ссылкам и создают видео для брендов. Dilo разобралось, сколько стоит реклама у блоггеров и как формируется их доход в 2026 году.

Реклама до сих пор дает основную часть дохода

Интеграции приносят большинству украинских блоггеров 60–80% дохода, говорит глава AIR Brands Василий Таланов, а остальные дают монетизация платформ, Мерч, Patreon и подписки на YouTube. Для YouTube-блоггеров платформа является фундаментом, но большинство украинских авторов получают от нее всего 10–25% дохода.

Еще один источник дохода блоггеров – это партнерские программы. По словам CEO агентства инфлюэнсер-маркетинга BigWig Натальи Барановской, креаторы используют партнерские ссылки и персональные промокоды, часто дают подписчикам скидку. За ними бренд отслеживает покупки, совершенные аудиторией блоггера, а автор получает процент от продаж.

Помимо сотрудничества с брендами, блоггеры зарабатывают на собственных продуктах, в частности курсах, мерче, бьюти-продуктах и доступе к закрытым сообществам. По словам Таланова, у креаторов с собственной командой могут быть 3–5 источников дохода. Это уменьшает их зависимость от отдельных рекламных интеграций и дает больше свободы в выборе партнерств.

В то же время, единой модели заработка для блоггеров нет. Как говорит Барановская, структура доходов зависит от ниши, платформы и собственного продукта.

Сколько стоит реклама у блоггера

По ориентировочным оценкам главы AIR Brands Василия Таланова, стоимость рекламной интеграции зависит от размера аудитории и платформы:

нано-блоггеры до 10 тыс. подписчиков: 1–5 тыс. грн;

микроблоггеры от 10 до 100 тыс. подписчиков: 5–30 тыс. грн;

Instagram-блоггеры от 100 тыс. подписчиков: от 10–15 тыс. грн;

топовые YouTube-авторы: 100–500 тыс. грн и больше.

На стоимость рекламы влияет не только количество подписчиков. По словам Таланова, бренды учитывают репутацию блогера, его средние просмотры и качество аудитории, в том числе ее географию, возраст и долю реальных пользователей. Барановская добавляет в это стабильность охватов, соответствие аудитории задачам бренда и медийность автора. Значения имеют формат и сложность контента, количество публикаций, платформы и срочность.

Отдельно на цену влияют условия использования контента. Если ролик выходит только на странице блоггера, стоимость будет одной. Если бренд хочет использовать его в своей рекламе, права на такое использование оплачиваются дополнительно.

Дороже может стоить и эксклюзивное сотрудничество. Если блоггер соглашается в течение определенного времени не рекламировать конкурентов бренда, это также учитывается в стоимости интеграции.

Почему количество подписчиков уже не главный показатель

Оба собеседника соглашаются, что количество подписчиков само по себе не гарантирует результата. В качестве примера алгоритмы показывают контент по интересам, поэтому автор из 20 тыс. подписчиков может получить большую аудиторию. У макроблоггеров важны репутация и уровень вовлечённости (ER). Миллионщики интересны брендам тем, что могут вывести продукт на массовую аудиторию или сделать отдельный спецпроект. Это в основном медийные лица, известные и вне соцсетей.

Большая аудитория важна, когда нужен широкий охват, добавила Барановская. Но сейчас бренды присматриваются к тому, кто именно следит за блоггером и как аудитория реагирует на его контент. Также важно, может ли автор органически говорить о продукте. Поэтому в одной кампании могут работать и известное имя и несколько нишевых авторов с меньшей, но релевантной аудиторией.

По словам Таланова, аудитория все лучше реагирует на естественный контент и реальные отзывы, чем на традиционную рекламную подачу. Это, в частности, повышает спрос брендов на нано- и микроблоггеры, которые могут обеспечивать более низкую стоимость контакта и более высокий уровень доверия аудитории.

Какие платформы и форматы выбирают бренды

Таланов называет YouTube с длинными видео платформой №1 для сложных продуктов: финтеха, образования, авто и B2B. Видео там работают месяцами и годами, обеспечивая "длинный хвост" просмотров. Instagram Reels хорошо подходят для быстрого охвата, тестирования гипотез и продаж. TikTok, по его мнению, является основным инструментом охвата для FMCG, бьюти, ритейла и фармацевтики. При этом классической монетизации TikTok в Украине нет.

Ситуация с монетизацией платформ в 2026 году при этом меняется. Например, в январе украинским авторам Facebook стали доступны новые инструменты монетизации, включая подписки, Facebook Stars и брендированный контент.

Больше всего ценятся нативные интеграции в сюжет и мини-посольство вместо разовых постов. Барановская добавляет, что брендам нужен авторский взгляд: как креатор объяснит пользу продукта на своем языке и на языке своей аудитории. Поэтому хорошо работают короткие видео с продуктом в реальных ситуациях, обзоры, демонстрации использования и серии публикаций.

Бренды платят не только за публикацию

Сотрудничество брендов с блоггерами все чаще не ограничивается одной рекламной публикацией. По словам Барановской, компании заинтересованы в долгосрочных партнерствах, когда автор регулярно пользуется продуктом и рассказывает о нем своей аудитории. Такая коммуникация воспринимается более естественно, чем разовая интеграция.

В то же время разовые размещения остаются востребованными, в частности, при запуске продуктов, проведении событий или тестировании новой аудитории.

Изменяется и то, за что платят креатору. Он может зарабатывать не только на доступе к своей аудитории, но и умении создавать контент: придумать идею, стать лицом видео, подготовить материалы для рекламы. Растет популярность UGC. Это когда блоггер создает контент для страниц бренда или его рекламы, но не обязательно публикует его у себя. Все чаще используются смешанные модели: фиксированный гонорар плюс бонус за результат. Поэтому заработок креатора уже не ограничивается оплатой отдельной рекламной публикации. Для брендов все большую ценность имеют не только охват блоггера, но и доверие его аудитории, знание ее интересов и умение создавать контент.

Параллельно блоггеры монетизируют свою экспертизу: проводят консультации и обучение, создают платные сообщества. Таланов называет собственные продукты самым ценным активом, ведь они делают блоггера независимым от алгоритмов и рекламных бюджетов. По его мнению, следующий шаг наступает, когда блоггер постепенно превращается с рекламной площадки в медиа.

Подобная диверсификация доходов характерна не только для блоггеров. Например, украинские музыканты также объединяют несколько источников заработка , таких как стриминги, концерты, рекламные кампании, мерч и другие форматы.