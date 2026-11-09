Власний бренд замість реклами: як блогери перетворюють аудиторію на бізнес

Рекламні інтеграції лишаються основним джерелом доходу для більшості українських блогерів. Але дедалі більше інфлюенсерів намагаються перейти від продажу чужих товарів до власних проєктів. Dilo розібралося чи виправдовує цей перехід очікування і з якими ризиками він пов'язаний.

Аудиторія як стартовий капітал

Головна перевага блогера, який запускає бізнес, у вже наявній довірі. Маркетологиня Валерія Ромащенко зазначає, що звичайні компанії витрачають сотні тисяч гривень на впізнаваність і формування лояльності. Блогер уже має все це. За її словами, важлива не стільки кількість підписників, скільки їхня активність. Автор із 50 тисячами залучених підписників може продавати краще за інфлюенсера з кількома мільйонами.

Приклад такого переходу у SISTERS. Проєкт починався як блог про косметику. Перші продажі виросли із запиту аудиторії "де це купити в Україні". У компанії розповіли, що найціннішим стартовим ресурсом були довіра читачів і глибоке розуміння продукту, а не гроші. Бізнес ріс поетапно: спершу асортимент, потім команда, склад, логістика і маркетинг для партнерів. За підсумками 2025 року чистий прибуток SISTERS становив 10 млн грн.

Яку нішу обрати

Найперспективніші ніші, на думку Ромащенко, ті, де особистість блогера органічно пов'язана з продуктом. Це косметика, догляд, одяг, аксесуари, товари для дому, їжа й напої. Особливо вигідні товари регулярного попиту, бо бізнесу важливо, щоб клієнт повертався.

Вона радить не гнатися за найпопулярнішою нішею, а шукати ту, де блогер має найбільшу експертність. Якщо автор десять років розповідає про догляд за волоссям, власна лінійка косметики виглядатиме природніше, ніж раптовий запуск спортивного харчування.

Прибутковіше чи ні

За рекламну інтеграцію блогер отримує фіксований гонорар і не витрачає його на виробництво, склад чи логістику. Власний бренд такої гарантії не дає. За словами Ромащенко, висока виручка ще не означає високий прибуток.

Водночас у власного продукту є перевага в просуванні. Блогер може місяцями показувати створення, тестування, виробництво й помилки, і аудиторія залучається ще до старту продажів. Ромащенко наводить приклад бренду ODA Ксюші Манекен. На її думку, блогерка не купувала рекламу в інших авторів, а просувала бренд органічно.

У компанії розглядають це питання ширше. Її представники зазначають, що рекламні інтеграції — це продаж уваги , а цей ресурс має стелю. Він залежить від алгоритмів, охоплень і самого блогера. Власний бізнес створює актив, який живе довше за активність у сторіз.

Де ховаються ризики

Головний фінансовий ризик, за словами Ромащенко, у тому, що блогер може чудово продавати рекламу, але не розумітися на операційному управлінні. Виробництво, закупівлі, логістика, команда, повернення товарів і податки потребують окремих компетенцій.

У SISTERS бачать ту саму проблему. Багато блогерів недооцінюють операційку: виробництво, логістику, сертифікацію, дистрибуцію. Аудиторія дає хороший перший тираж, а далі починається звичайна конкуренція на полиці.

Є й репутаційний ризик. Якщо блогер рекламує чужий неякісний продукт, він ризикує довірою. Коли продукт власний, відповідальність значно більша.

Залежність від особистого бренду

На старті продажі SISTERS майже повністю трималися на впізнаваності засновниць. Тому компанія свідомо будувала бізнес, який від неї не залежить. У SISTERS пояснили, що тепер особистий бренд працює як підсилювач, а не як фундамент. Системні продажі тримаються на процесах: роботі з партнерами по країні, плануванні активностей і сотнях колаборацій з блогерами щороку.

Роздріб SISTERS зберіг як "лабораторію". Там тестують механіки, а робочі рішення масштабують на партнерську мережу. Основним драйвером росту сьогодні є дистрибуція. Вона працює як окрема компанія Adélfes. У SISTERS наголошують, що ребрендинг був потрібен, щоб дистрибуція виглядала незалежним гравцем, а не "тим самим Sisters, тільки оптом".

Ринок змінюється

На думку маркетологині, ринок інфлюенс-маркетингу змінюється щодня. Він поступово переходить від продажу охоплень до продажу бізнес-результату. Брендам уже недостатньо мільйона переглядів. Вони хочуть знати, скільки людей перейшли на сайт, скільки купили і чи окупилася кампанія.

Власні бізнеси, на її думку, не витіснять рекламу. Натомість стане більше гібридних моделей, коли блогер розвиває свій продукт і водночас співпрацює з рекламодавцями. Інфлюенсери перестають бути лише каналом комунікації й самі стають брендами, які конкурують за покупця.

У SISTERS радять блогерам не обмежуватися вибором між рекламою і власним брендом. Справжня цінність у тому, щоб експертиза працювала без автора в кадрі. Ромащенко підсумовує так: популярність може забезпечити перший продаж, але другий забезпечить лише якісний продукт.