Центр культуры и искусства для работников: как состоялось открытие выставки "Культура vs война" в офисе МХП

В этом году киевский офис МХП продолжил переосмысление рабочего пространства через искусство, устроив выставку "Культура vs война". Это не первое культурное мероприятие, которое проводится в центральном офисе одной из крупнейших компаний страны, которая стремится сделать рабочее пространство центром культуры и искусств для своих работников и поддержать деятелей культуры, рассказывающих миру об Украине, борьбу за независимость и великую украинскую историю.

В начале марта 2024 года в офисе МХП состоялось открытие выставки "Культура vs война", организованной Ассоциацией "Содействие развитию кинематографа в Украине - смотри украинское!". Это не первое культурное мероприятие, которое проводится в киевском офисе компании. В ноябре прошлого года там состоялась выставка картин украинского художника Владимира Козюка "Искусство через осознание".

В этот раз выставку открывали учредитель и СЕО МХП Юрий Косюк, заместители председателя правления Андрей Булах и Юрий Мельник. Среди гостей были актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, кобзарь и лирник Тарас Компаниченко и продюсер проекта "Культура vs война" Андрей Ризоль.

Как состоялось открытие выставки "Культура vs война" в офисе МХП. Фото: МХП

Delo.ua посетило мероприятие и рассказывает, как и зачем офис МХП становится центром культуры и искусства для своих работников.

Проект "Культура vs война". Мир видит, как Украина борется за независимость

На выставке "Культура vs война" можно увидеть фотографии, сделанные фотографами Константином и Владой Либеровыми и оператором Сергеем Михальчуком, которые были представлены в 35 странах от США до Японии. Теперь эти работы могли увидеть гости и сотрудники компании в киевском офисе МХП.

"Мы каждый день живем в стрессе, поэтому так важно собираться, как сегодня, и поддерживать друг друга, чтобы приближать наш общий успех - победу", - подчеркнул Андрей Ризоль.

Продюсер проекта "Культура vs война" Андрей Ризоль. Фото: МХП

Международный документальный проект "Культура vs война" стартовал в апреле 2022 года. Тогда команда Ассоциации "Содействие развитию кинематографа в Украине — смотри украинское!" сфокусировалась на художниках и их участии в войне. Так появился цикл документальных фильмов об украинских музыкантах, кинематографистах, писателях, фотографах и других культурных деятелях, раскрывающих тему полномасштабной войны через свои личные истории.

Авторы проекта обратились за поддержкой компании МХП и ее стратегического партнера - Благотворительного фонда "МХП-Громаді", которые поддержали инициативу сделать важный кинематографический продукт.

В рамках проекта "Культура vs война" созданы шесть короткометражных документальных фильмов-новелл и один полнометражный: документальные истории кинооператора Сергея Михальчука, группы "Антитела", режиссера Ахтема Сеитаблаева, супругов фотохудожников Влады и Константина Либеровых, кобзаря Тараса Компаниченко и писателя Сергея Жадана.

"Эти люди творят ради победы Украины", - подчеркнул Андрей Ризоль.

Фотографии известного в Украине и мире оператора-постановщика и фотохудожника Сергея Михальчука, являющегося творческим отражением трагических фрагментов войны России против Украины, можно было увидеть на первом этаже в офисе МХП, а работы супругов Либеровых представлены на третьем.

В наработке Сергея примерно 40 кинокартин, четыре из которых были номинированы на премию "Оскар". Он обладатель "Серебряного Медведя" Берлинского кинофестиваля и десятков мировых наград за лучшую операторскую работу. Также Сергей является автором более 20 персональных фотовыставок. А с начала полномасштабного вторжения добровольно пошел в ряды ВСУ.

Украина имеет великую историю и культуру, о которой художники рассказывают миру

Во время мероприятия выступил основатель и СЕО МХП Юрий Косюк. По его словам, компания стремится поддерживать деятелей культуры. За время войны МХП выделила почти 70 млн грн на различные культурные проекты.

Он поблагодарил художников за то, что они рассказывают миру об украинской культуре и документируют ужасы, которые совершают враги, чтобы со временем никто не смог упрекнуть, что чего-то не было или что-то придумали.

“Идет война мировоззрений и ценностей, поэтому культурные проекты являются важной частью сопротивления врагу. МХП системно поддерживает подобные инициативы: за 2 года полномасштабной войны мы выделили почти 70 млн грн на культурные проекты. Спасибо украинским художникам за борьбу и силу творить несмотря ни на что!”, — подчеркнул Косюк.

Как состоялось открытие выставки "Культура vs война" в офисе МХП. Фото: МХП

Также на выставке присутствовал представитель Управления стратегических коммуникаций ГШ ВСУ Артемий Катков. Он подчеркнул, что война идет не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Он подчеркнул, что враг пытается уничтожить уникальность Украины и ее независимость.

Поэтому проект "Культура vs война" имеет большое значение в этой борьбе, поскольку благодаря огласке деятелей культуры о преступлениях России в Украине международное сообщество может узнать правду о событиях в нашей стране. А также увидеть, что Украина живет и борется, создает проекты, не позволяющие потерять свою самобытность.

Андрей Ризоль добавил, что еще в 2022 году он понимал, что поддержка Украины впоследствии может уменьшаться. Чтобы поддерживать международную поддержку и внимание к событиям в Украине, нужны, в частности, действия со стороны деятелей культуры.

Кобзарь, лирник и военнослужащий Тарас Компаниченко резюмировал: культура – это большая политика. Украинские институты раньше мало работали на международной арене, чтобы показать настоящее лицо Украины, поэтому война, в частности, является следствием такой политики. Поэтому очень важно показать миру, что Украина создает большую культуру, живет и продолжает борьбу за свою идентичность и независимость.

На выставке присутствовали все сотрудники офиса, заполнив весь холл. Люди внимательно слушали деятелей культуры, рассматривали фотографии, а затем брали автографы у Компаниченко и Сеитаблаева.

Кроме того, у работников была уникальная возможность послушать выступление кобзаря и лирника Тараса Компаниченко, спевшего "Ой у лузі червона калина" и другие песни.

В компании отмечают, что подобные выставки в офисном пространстве – проявление уважения и заботы о своих работниках. Ведь не все проекты, поддерживаемые компанией, через полномасштабное вторжение и их географическую удаленность, удается увидеть, услышать или посетить всем сотрудникам. Поэтому подобные выставки – это пребывание в контексте современного актуального искусства. Когда оно сходит с галерей и переходит в офисные стены.